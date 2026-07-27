La XV edizione del Lilith Festival della musica d'autrice entra nel vivo a Genova Cornigliano, presso Villa Durazzo‑Bombrini, dal 30 luglio all’8 agosto. Attiva dal 2011, la manifestazione è punto di riferimento per la creatività femminile e la canzone d’autore.

Il programma include artisti italiani e internazionali. Mille, cantautrice, performer e attrice (ex Moseek, X Factor), aprirà i concerti con scrittura ironica e sofisticata. Il 31 luglio, Beth Orton, artista britannica, pioniera della folktronica e figura centrale dell’alternative folk mondiale, presenterà in esclusiva nazionale il suo nuovo album (2026).

Artisti e appuntamenti

Il 1° agosto si esibirà Sarafine, vincitrice di X Factor 2023, produttrice e performer, rivelazione della musica italiana. L’8 agosto, a chiusura, sarà protagonista Anna von Hausswolff, compositrice, organista, pianista e performer svedese, figura autorevole e visionaria della musica internazionale.

Il 2 agosto si terrà “Lilith Revolution”, una convention nazionale. L'evento mira a creare una rete stabile di collaborazione tra festival, collettivi, associazioni, artiste e operatori culturali impegnati sulle pari opportunità nella musica.

Sedi e calendario

Gli eventi principali del Lilith Festival a Villa Durazzo‑Bombrini, Genova Cornigliano, sono il 30 luglio, 31 luglio, 1 agosto, 2 agosto e 8 agosto.

Il calendario ufficiale è sul sito. Appuntamenti preparatori si sono tenuti a giugno e luglio presso il Teatro del Chiostro, ampliando l'offerta per la musica d’autrice.

Il Lilith Festival, XV edizione, si conferma piattaforma essenziale per la valorizzazione della creatività femminile. Promuove innovazione artistica e dibattito sulla parità di genere nel panorama culturale.