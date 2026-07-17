Il Cervino CineMountain, festival internazionale e membro dell'International alliance for mountain film (IAMF), torna a Valtournenche dal 25 luglio al 1° agosto per la sua ventinovesima edizione. L'evento racconta la montagna vera come luogo di vita, in sintonia con l'anno internazionale dei pascoli e dei pastori dalle Nazioni Unite. La rassegna offre 41 film in concorso da tutto il mondo e 70 proiezioni (CVA Mountain Kids, Expanded mountains). L'apertura, sabato 25 luglio, è con la commedia gialla "Agata Christian - Delitto sulle nevi", ambientata in Valle d'Aosta, con Mattia Guerra e Lillo Petrolo.

Un omaggio a Hayao Miyazaki prevede la proiezione open air di "Laputa - Il Castello nel Cielo" (giovedì 30 luglio) e parte della finale del 1° agosto.

Temi e protagonisti

La selezione delle pellicole, curata da Gian Luca Rossi e Jacques Martinet, si concentra su tre temi: la pastorizia, la trasformazione della montagna e le tematiche green. Il festival, diretto da Luisa Montrosset e Luca Bich, ospiterà protagonisti tra cui Lorenzo Barone, Hervé Barmasse e Federica Mingolla. Gode di partnership istituzionali con Consiglio Valle, assessorato regionale al turismo e Valtournenche. Il Cervino CineMountain è un patrimonio culturale che promuove il territorio e diffonde una cultura montana per le nuove generazioni.

La crescita del turismo in Valle d'Aosta è favorita dall'offerta, di cui il Cervino CineMountain è uno dei "pezzi forti". Il festival racconta la montagna non solo come teatro di imprese sportive, ma come spazio di riflessione, cultura, vita e rispetto.

Valtournenche: il festival e il territorio

Il Cervino CineMountain si svolge a Valtournenche, località della Valle d'Aosta ai piedi del Cervino. Il comune è rinomato per la sua tradizione montana e destinazione turistica, offrendo attività sportive e culturali. La presenza di quattro festival cinematografici in Valle d'Aosta testimonia una vivacità culturale della regione, valorizzando patrimonio naturale e umano e consolidando l'immagine della Valle d'Aosta come polo culturale e turistico.