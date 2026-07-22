L'attrice Lina Sastri, figura di spicco nel panorama teatrale e cinematografico italiano, è la protagonista di una significativa tournée in Sardegna. L'artista partenopea porta in scena lo spettacolo "Maria Maddalena o della Salvezza", un monologo intenso tratto dal celebre testo di Marguerite Yourcenar. L'iniziativa, promossa dal Cedac, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, toccherà tre importanti località dell'isola: Arzachena, Alghero e Nora.

La mise en scène del monologo, che offre una rilettura profonda della figura di Maria di Magdala, è curata dalla stessa Lina Sastri.

L'attrice ha descritto la versione della Yourcenar come una rappresentazione "terrena, carnale, anche crudele" del personaggio, ispirata al racconto contenuto in "Fuochi", un'opera in cui la scrittrice francese esplora, con un linguaggio letterario distintivo, storie di figure reali e immaginarie. Sastri evidenzia come la sua Maria Maddalena sia una "donna normale, giovane e innocente, destinata a sposarsi con Giovanni Battista, che si innamora di Gesù". La narrazione esplora una "autentica passione per quel Dio, sceso in terra per redimere i peccatori", una devozione che la porta a diventare sua discepola. Tuttavia, la Maddalena di Yourcenar e Sastri comprende di "non essere ricambiata, di aver ricevuto l'amore che Lui ha dato a tutte le creature", ritrovandosi infine "ancora più sola, abbandonata anche da colui che l'ha 'salvata' dalla felicità" di fronte al mistero della morte e resurrezione di Cristo.

Le tappe sarde dello spettacolo

La prima regionale di "Maria Maddalena o della Salvezza" è fissata per mercoledì 22 luglio alle ore 21.00 al Nuraghe Albucciu di Arzachena, evento realizzato in collaborazione con Deamater. La tournée proseguirà giovedì 23 luglio, quando Lina Sastri sarà protagonista alle ore 21.30 a Lo Quarter di Alghero, nell'ambito della rassegna Alghero Estate 2026. L'ultima tappa è prevista per venerdì 24 luglio alle ore 20.00 nell'evocativa area archeologica di Nora (Pula), all'interno del prestigioso 44° Festival La Notte dei Poeti.

La rappresentazione è arricchita da un'attenta selezione musicale, che include brani ebraici scelti per l'apertura e la chiusura dello spettacolo, oltre a brevi inserti tratti da "La Buona Novella" di Fabrizio De André.

Sul palco, a fianco di Lina Sastri, la presenza di Claudio Romano alla chitarra e Gianluca Mirra alle percussioni contribuisce in modo significativo a evocare le atmosfere e a sottolineare i momenti più cruciali di questa intensa storia di amore e perdizione.

La carriera di Lina Sastri: tra teatro e cinema

Lina Sastri vanta una carriera artistica di grande spessore, costellata di incontri significativi, tra cui spicca quello con il maestro Eduardo De Filippo. L'attrice ha interpretato ruoli iconici in opere teatrali di rilievo, dando vita a personaggi come Medea, Elettra, la Lupa di Giovanni Verga e Filumena Marturano. La sua eccellenza artistica è stata riconosciuta con importanti premi, tra cui il Premio Ubu e ben tre David di Donatello. Sottolineando il suo profondo legame con il palcoscenico, Lina Sastri ha affermato: "A teatro ho trovato la libertà", una dichiarazione che racchiude l'essenza della sua dedizione all'arte scenica.