La terza stagione di ‘Linea Verde Illumina Sport e Salute’, trasmessa su Rai 1 e realizzata in collaborazione con Sport e Salute, si è conclusa sabato 18 luglio 2026, registrando ascolti eccellenti. La trasmissione ha raggiunto una media di share superiore al 16%, con picchi oltre il 18%. Il programma, condotto da Francesco Gasparri con la partecipazione di Elisa Silvestrin, ha intrapreso un viaggio in diciotto puntate alla scoperta di esperienze significative che stanno trasformando il Paese attraverso lo sport inteso come motore di comunità, coesione e riscatto.

Sport, benessere e rigenerazione urbana

La stagione ha visto protagonisti del Team Illumina come Juri Chechi, Filippo Magnini, Matteo Bortuzzo, Giovanna Galanda e Angelina Savrayuk, testimoni dei valori sportivi e di stili di vita sani. La puntata finale ha evidenziato la visione di Sport e Salute, concentrandosi sulla rigenerazione di spazi pubblici e la creazione di luoghi inclusivi e accessibili per il benessere delle comunità. In apertura, l’Amministratore Delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, ha ripercorso i principali temi affrontati durante la stagione: lo slogan “Lo sport illumina tutto”, i nuovi Spazi Illumina, investimenti su impianti e spazi urbani, progetti come “Voucher sportivi” e “Bici in comune”, il ritorno dei Giochi della Gioventù e le grandi sfide internazionali in arrivo per l’Italia.

Molineris ha sottolineato l’importanza di rendere gli impianti sportivi più accessibili: “La prima cosa che facciamo in un impianto sportivo è togliere le recinzioni per renderlo più inclusivo e fruibile, dando a tutti la possibilità di creare una piazza in cui stare.” Nei contesti urbani più trascurati nasce “Illumina”, con il supporto del Ministero per lo Sport e i Giovani, come spazio per l’attività fisica, il movimento, la danza e la socialità.

Patrimonio culturale e prospettive future

La trasmissione ha visitato luoghi simbolici di Roma: lo Stadio dei Marmi, Villa Borghese (durante il Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena) e Colle Oppio (con il Colosseo sullo sfondo, per il Campionato del Mondo di Skateboarding).

In questi contesti, Francesco Gasparri, insieme a campioni come Manuela Di Centa, Alessandro Ossola, Valerio Vermiglio, Andrea Lo Cicero e Stefano Tilli, ha mostrato come grandi eventi sportivi possano valorizzare il patrimonio ambientale e architettonico della città. Parallelamente, Elisa Silvestrin, con la partecipazione del campione olimpico Massimiliano Rosolino, ha guidato il pubblico alla scoperta della trasformazione degli spazi urbani in luoghi di incontro, partecipazione e benessere, dove natura e cultura convivono nel vivere quotidiano delle comunità. La conclusione della stagione ha guardato al futuro, sottolineando che lo sport rappresenta non solo competizione, ma un potente motore di coesione e rigenerazione territoriale. Tutte le puntate della stagione sono disponibili on demand sulla piattaforma RaiPlay, anticipando un nuovo appuntamento con la prossima stagione.