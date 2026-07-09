Oggi, giovedì 9 luglio 2026, il celebre attore Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, celebra un significativo traguardo: il suo novantesimo compleanno. Nato ad Andria il 9 luglio 1936, sebbene la registrazione all’anagrafe sia avvenuta l’11 luglio, Banfi ha saputo costruire una carriera straordinaria che si estende per oltre sei decenni nel panorama dello spettacolo italiano, affermandosi come un volto indimenticabile e profondamente amato dal pubblico sia sul grande che sul piccolo schermo.

Dall'avanspettacolo al grande successo: gli esordi di una carriera

Figlio di Riccardo Zagaria e Nunzia Colia, Lino Banfi è cresciuto in un ambiente dai forti valori cattolici. Nonostante le iniziali aspettative familiari, la sua innata vocazione per la comicità emerse prepotentemente già nelle recite parrocchiali. Dopo anni di notevoli sacrifici, trascorsi tra le stazioni ferroviarie e i palcoscenici dei teatri di varietà, l'attore pugliese è finalmente approdato al mondo del cinema e della televisione. Con sé ha portato il suo inconfondibile dialetto pugliese, che è diventato ben presto la sua cifra stilistica distintiva e un elemento chiave del suo successo. È interessante notare come il suo nome d’arte, “Banfi”, sia nato da un suggerimento del leggendario Totò, scelto quasi per caso da un vecchio registro scolastico.

L'apice della carriera: dal cinema alla televisione iconica

Gli anni Settanta e Ottanta hanno visto Lino Banfi affermarsi come uno dei protagonisti indiscussi della commedia all’italiana. Ha recitato in pellicole di grande successo come “Vieni avanti cretino” e “L’allenatore nel pallone”, dando vita a personaggi che sono entrati nell'immaginario collettivo, tra cui l'indimenticabile Oronzo Canà e il simpatico commissario Lo Gatto. Negli anni Novanta, il suo talento e la sua capacità di toccare il cuore del pubblico hanno trovato nuova consacrazione nel ruolo di Nonno Libero nella popolare fiction “Un medico in famiglia”. Questo personaggio lo ha definitivamente elevato a figura familiare, rassicurante e quasi un membro della famiglia per milioni di italiani.

Un'icona sempre attiva: progetti e riconoscimenti a 90 anni

Anche a novant’anni, Lino Banfi dimostra una sorprendente vitalità e continua a essere attivamente impegnato nel mondo dello spettacolo. Recentemente ha pubblicato il suo memoir intitolato “90, non mi fai paura!”, un'opera che ha avuto la sua presentazione ufficiale al prestigioso Salone Internazionale del Libro di Torino. Inoltre, ha avuto l'opportunità di visionare in anteprima il docufilm “Lino d’Italia: storia di un italieno” al Bif&st di Bari, evento durante il quale gli è stato conferito il prestigioso Premio Arte del Cinema. La sua instancabile creatività lo vede anche impegnato in un nuovo progetto: un podcast realizzato in collaborazione con il figlio Walter, a testimonianza di un legame artistico e familiare che si rinnova.

Radici profonde e legami familiari indissolubili

La vita privata di Lino Banfi è sempre stata caratterizzata da un profondo e indissolubile legame con la sua famiglia. È stato sposato con la sua amata Lucia Lagrasta dal 1962 fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2023, un amore durato oltre sessant'anni. È padre di Rosanna e Walter, nonno affettuoso e bisnonno, pilastri della sua esistenza. Insieme ai figli, gestisce con passione l’Orecchietteria Banfi a Roma, un'attività che celebra le sue origini e la cucina pugliese. Nel corso della sua lunga e illustre carriera, ha ricevuto numerose cittadinanze onorarie e importanti riconoscimenti, tutti a testimonianza del suo profondo e autentico legame con il Mezzogiorno d'Italia e con la sua terra d'origine.

Con il raggiungimento dei suoi novant’anni, Lino Banfi non celebra unicamente un significativo traguardo personale, ma incarna e rappresenta un autentico pezzo della storia dello spettacolo italiano. La sua carriera è un mosaico fatto di comicità genuina, autenticità inimitabile e un affetto incondizionato da parte del suo vasto pubblico, che lo ha sempre seguito e amato.