Giunta alla sua ottava edizione, Liquida, il festival di letteratura giornalistica, si prepara ad animare il suggestivo palcoscenico allestito accanto alla basilica di Saccargia, a Codrongianos, in provincia di Sassari. L'appuntamento è fissato dal 30 luglio al 2 agosto, per una quattro giorni che si conferma un evento di rilievo per la cultura e la comunicazione giornalistica, non solo in Sardegna ma a livello nazionale, richiamando un vasto pubblico desideroso di approfondire le complesse dinamiche del presente.

L'edizione di quest'anno vedrà la partecipazione di quindici ospiti di spicco, tra cui figure internazionali e nazionali.

Tra i nomi confermati figurano Ilan Pappé, Ramzy Baroud, Riccardo Luna, Maria Elena Delia, Emanuela Pala, Giovanni Mari, Carlo Verdelli, Laura Silvia Battaglia, Pino Arlacchi, Victoria Karam, Sara Lucaroni, Pino Casamassima, Lorenzo Tecleme, Goffredo Buccini ed Elena Testi. Il dibattito si concentrerà su temi di stringente attualità: dai conflitti in Medio Oriente al crescente ruolo della Cina nello scenario globale, dalla crisi dei sistemi democratici sotto la pressione delle nuove autocrazie alle distorsioni del capitalismo contemporaneo. Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla difesa della libertà di stampa, ai temi dell’inclusione sociale e all’impatto pervasivo della tecnologia nelle nostre vite.

Eventi e Confronti al Centro del Festival

Il programma si aprirà il 30 luglio alle ore 20 con un atteso confronto sui destini del Medio Oriente. Lo storico israeliano Ilan Pappé presenterà il suo libro 'La fine di Israele', affiancato dal giornalista palestinese-americano Ramzy Baroud, autore di 'L’ultima terra'. Insieme, esploreranno possibili vie per una risoluzione pacifica del conflitto, offrendo prospettive differenti e cruciali.

Il 31 luglio, il focus si sposterà sulla professione giornalistica con la tavola rotonda 'Libertà di stampa vigilata'. Organizzata dall’Associazione Stampa Sarda, l'incontro affronterà lo stato attuale della professione, i rischi crescenti di censura e il fenomeno delle querele temerarie.

Parteciperanno il giornalista e saggista Giovanni Mari e la presidente dell’Assostampa, Simonetta Selloni, per un dibattito fondamentale sulla tutela dell'informazione.

Il Valore di Liquida e le Collaborazioni Strategiche

Ideato da Giovanni Scanu, consigliere comunale di Codrongianos con delega alla Cultura, il festival Liquida si è affermato negli anni come un punto di riferimento per la qualità dell’informazione e il pluralismo delle voci. Giovanni Scanu ha espresso soddisfazione per il consolidamento della crescita del festival, sottolineando come questi principi siano i suoi fondamenti. L'evento attrae un vasto pubblico da tutta l'Isola, interessato a comprendere le dinamiche spesso complesse del nostro presente.

Il successo e il raggiungimento di questo importante traguardo sono frutto di una sinergia collaborativa tra diverse realtà. L'organizzazione vede la partecipazione dell’associazione Lìberos, del personale del Comune di Codrongianos, della cooperativa Comes, del sistema bibliotecario Coros Figulinas, dell’Associazione Stampa Sarda, della Pro Loco e di altri partner locali, tutti uniti nel promuovere un'iniziativa culturale di grande spessore, come evidenziato anche dal sindaco Cristian Budroni.