Un ritorno trionfale per i Litfiba a Firenze: ieri sera, 23 luglio 2026, il Prato delle Cornacchie delle Cascine ha ospitato un concerto sold-out che ha radunato quasi 7.000 spettatori, raggiungendo la massima capienza dell’arena. L’evento, tappa fiorentina del ‘Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026’, ha celebrato i quattro decenni dall’uscita dell’omonimo album, segnando un momento significativo nella storia della band nella sua città natale.

La formazione storica dei Litfiba ha calcato il palco con Piero Pelù alla voce, Ghigo Renzulli alla chitarra, Antonio Aiazzi alle tastiere e Gianni Maroccolo al basso.

Alla batteria, Luca Martelli ha sostituito Ringo De Palma, ricordato con affetto durante l’esecuzione di ‘Eroi nel vento’. Lo spettacolo, della durata di quasi due ore e mezzo, ha avuto un forte carattere politico, con continui riferimenti all’attualità e alla celebre ‘trilogia del potere’ della band. Dal palco, Pelù ha lanciato messaggi chiari: “Di concerti dove non si dice niente è pieno”, aggiungendo con determinazione: “chi non parla è complice e noi non lo siamo”.

I momenti salienti e la scaletta del concerto

La scaletta del concerto, priva di sorprese per i fan più accaniti, ha preso il via con ‘Febbre’ in versione strumentale, seguita dall’inedita ‘17 Re’, brano ancora in fase di assimilazione da parte del pubblico.

L’energia è poi esplosa con pezzi iconici come ‘Come un Dio’, ‘Oro nero’ e ‘Sulla terra’, durante la quale Pelù ha sventolato sul palco la bandiera palestinese. Non sono mancate le critiche esplicite del frontman, che ha attaccato la “propaganda hollywoodiana e il suprematismo bianco”, e ha fatto riferimento al “gioielliere” Roggero nell’introduzione di ‘Vendetta’. Pelù ha inoltre espresso viva preoccupazione per la “voglia di guerra di troppi generaloni e generalini” e ha duramente criticato le “lobby del petrolio, del cemento dell’algoritmo e delle armi”, rivolgendo un appello diretto al ministro Crosetto affinché “smetta di venderne a Israele”.

L’album ‘17 Re’ è stato eseguito integralmente, coinvolgendo sempre più il pubblico.

Sul palco si sono uniti due ospiti d’eccezione, Francesco Magnelli e Daniele Trambusti, che hanno sostituito in alcuni brani Aiazzi e Martelli, rievocando la formazione originale delle registrazioni. La prima parte dello show si è conclusa con ‘Resta’, per poi lasciare spazio ai bis. Pelù è rientrato in scena in sella a una bici, sventolando la bandiera dell’Italia “libera e antifascista” e lanciando un messaggio contro “i troppi patrioti nostalgici”. Tra i brani che hanno infiammato il finale, ‘Il vento’, ‘Istanbul’, ‘Santiago’, ‘Eroi nel vento’, ‘La preda’ e ‘Tex’, quest’ultimo accompagnato da un ulteriore e incisivo affondo contro Trump, simboleggiato da una parrucca arancione roteata. I saluti finali sono stati affidati alle note di ‘Cangaceiro’.

La nuova arena delle Cascine inaugurata dai Litfiba

Il concerto dei Litfiba ha rivestito anche un significato storico, inaugurando ufficialmente la nuova arena destinata agli eventi al Prato delle Cornacchie delle Cascine. Questa moderna struttura, pensata per ospitare grandi manifestazioni musicali e culturali con una capienza di circa 7.000 posti, avrebbe dovuto essere inaugurata da un concerto di Claudio Baglioni, poi annullato a causa di una malattia dell’artista. L’arena si configura ora come un nuovo e importante punto di riferimento per la musica dal vivo a Firenze.

Il Prato delle Cornacchie, situato all’interno del vasto Parco delle Cascine, uno dei principali polmoni verdi della città, è già noto per ospitare numerosi eventi culturali, concerti e manifestazioni sportive.

La creazione della nuova arena si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione dell’area, offrendo una struttura all’avanguardia e ben attrezzata, capace di accogliere un pubblico numeroso e spettacoli di rilievo nazionale e internazionale, consolidando la posizione di Firenze come centro culturale e musicale.