Sabato 1 agosto 2026, l'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero si prepara ad accogliere i Litfiba per un evento eccezionale, già sold out. Il concerto, attesissimo, si inserisce nel ricco calendario della quinta edizione dell'Alguer Summer Festival e segna il ritorno della storica band fiorentina nella sua formazione originale. L'occasione è la celebrazione dei quarant'anni di '17 Re', l'album che ha indubbiamente rappresentato una pietra miliare e una svolta epocale nel panorama del rock italiano, consacrando il gruppo a livello nazionale ed europeo.

La band, composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, salirà sul palco per ripercorrere i momenti salienti di un'opera che, pubblicata nel 1986, ha plasmato il suono del rock italiano degli anni Ottanta. '17 Re' continua a esercitare un fascino inalterato su generazioni di appassionati, grazie alla sua ricchezza compositiva e alla forza espressiva che lo contraddistinguono. I Litfiba stessi hanno espresso la loro sorpresa e gratitudine per l'entusiasmo che circonda questo ritorno.

“Sapevamo di questa data che si avvicinava e c’è stato qualcuno che ci ha convinto”, hanno dichiarato i membri della band. “Quel modo di fare musica ancora oggi evidentemente ha un senso, e non ce lo diciamo da soli, per fortuna ce lo dicono le prevendite del tour, ce lo dice il fatto che il 45 Giri di 17 Re è andato sold out in quattro ore.

Ci saranno delle ristampe. Questo significa tanto per noi, perché vuol dire che in un momento in cui facevamo le cose in maniera totalmente artistica, senza calcolare nessun tornaconto economico futuro e nemmeno presente, stavamo costruendo qualcosa di duraturo”.

Il trionfo di '17 Re': un album senza tempo

Il riconoscimento attuale, a distanza di quattro decenni, è la prova tangibile che la musica dei Litfiba, nata da una spinta artistica autentica e priva di calcoli commerciali, ha lasciato un segno indelebile. La risposta del pubblico, con il rapido esaurimento dei biglietti e l'interesse per le ristampe, conferma l'importanza di questo album e il suo impatto duraturo sulla cultura musicale italiana.

Il concerto di Alghero si preannuncia come un'occasione irripetibile per il pubblico di rivivere dal vivo l'emozione dei brani che hanno segnato la storia della band. La scaletta, attentamente studiata, alternerà i più grandi successi dei Litfiba alle tracce iconiche di '17 Re', promettendo una serata indimenticabile per gli amanti del rock. L'evento è frutto della collaborazione tra Shining Production, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, e si conferma come uno degli appuntamenti clou dell'estate musicale sarda.

I Litfiba hanno anche offerto una riflessione sul panorama musicale contemporaneo: “Forse in un periodo di intelligenza artificiale come questo il fatto che ci sia qualcuno che suona veramente è un grande dato di fatto perché anche nella musica di oggi ce n’è sempre meno.

L’abitudine delle basi preregistrate anche nei concerti live è molto viva”. Un'affermazione che sottolinea il valore della loro performance dal vivo e l'autenticità della loro proposta artistica, elementi che continuano a distinguere la band nel panorama musicale.