La 79ª edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto 2026, si annuncia con un ricco cartellone di 233 opere, di cui ben 103 anteprime mondiali e otto internazionali. Il direttore artistico Giona A. Nazzaro ha descritto questa selezione come un’edizione nel segno della diversità, evidenziando una notevole varietà di linguaggi cinematografici, una forte enfasi sulle anteprime internazionali e la centralità dei rapporti umani.

La programmazione è attraversata da tre temi chiave: il racconto della famiglia, il concetto di comunità e il corpo inteso come luogo di ricerca dell’identità.

Nel prestigioso Concorso Internazionale si sfidano diciassette film, tra cui spiccano “Alberi Erranti” di Salvatore Mereu, “Nowhere to Lay My Eyes” di Hong Sang‑soo e “Ketticè” di Giovanni Tortorici, affiancati da opere di autori provenienti da diverse aree geografiche. La sezione Fuori Concorso propone invece lavori che spaziano dal documentario alla sperimentazione e al cinema di ricerca, con firme autorevoli come François‑Christophe Marzal, Mamadou Dia, Abdelhamind Bouchnak, Nikias Chryssos, Vincent Grashaw, Marina Klauser, Edgar Pera, Fabio Lovino, Bertrand Mandico, Albert Serra, Rebekah McKendry, F. J. Ossang e Peter Badel con Chris Wright.

La Piazza Grande, cuore popolare del festival, mantiene la sua vocazione con undici proiezioni pensate per un vasto pubblico.

Tra i titoli di richiamo figurano “The Invite” di Olivia Wilde, “Paper Tiger” di James Gray, “Frank & Louis” di Petra Volpe e “Armony” dell’italiano Dario Albertini, oltre a produzioni provenienti da Europa, Africa e America Latina. Le Proiezioni di Mezzanotte rendono omaggio a tre classici contemporanei: “Wild at Heart” di David Lynch, “Balla coi lupi” di Kevin Costner e “Taxi Driver” di Martin Scorsese. Si confermano inoltre i Locarno Kids Screenings, con nove film dedicati all’infanzia e all’adolescenza, e gli Open Doors Screenings, che presentano tredici opere incentrate su cinematografie emergenti e aree del mondo meno rappresentate.

Le origini e la vocazione internazionale del Festival di Locarno

Il Festival Internazionale del Film di Locarno fu istituito nel 1946, su iniziativa dell’avvocato Camillo Beretta e di un gruppo di quattordici esponenti politici del Cantone ticinese, e fu inaugurato il 22 agosto dello stesso anno. Nato nel dopoguerra con l’obiettivo di promuovere le produzioni italiane e americane, ospitò fin dalle sue prime edizioni film di rilievo come “Roma città aperta” e “Paisà” di Rossellini, “Sciuscià” di De Sica, e celebri produzioni americane, tra cui quelle della 20th Century‑Fox. Negli anni Cinquanta, il festival introdusse una retrospettiva che divenne un punto di forza, valorizzando il cinema muto e registi di fama come Bergman (nel 1957) e Oliveira (nel 1965).

A partire dalla metà degli anni Settanta, la struttura del festival si consolidò ulteriormente: furono istituiti un concorso internazionale, le proiezioni sulla Piazza Grande, sezioni dedicate ai cortometraggi, al cinema svizzero, a retrospettive tematiche e alla settimana della critica. La sua vocazione internazionale venne rafforzata negli anni Novanta con l’introduzione di “Cineasti del presente”, una sezione trasversale aperta a qualsiasi formato o genere cinematografico.

Presentazione a Zurigo: il contesto culturale e urbano

La presentazione ufficiale del cartellone si è tenuta a Zurigo, presso LUMA Westbau, all’interno dello Löwenbräukunst‑Areal. Questa area culturale, ricavata da un ex birrificio riconvertito, ospita sei importanti istituzioni d’arte contemporanea, tra cui LUMA Westbau, Museum Haus Konstruktiv, Migros Museum für Gegenwartskunst, Kunsthalle Zürich, Galerie Hauser & Wirth e Edition VFO. Tale contesto valorizza un immaginario culturale internazionale, in armonia con la specifica vocazione del festival, orientato a stile, ricerca e apertura globale.