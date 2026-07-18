Massimo Giuseppetti, docente di Lingua e letteratura greca all’Università Roma Tre, ha offerto la sua analisi sul film “L’Odissea” di Christopher Nolan, in concomitanza con la sua uscita a luglio 2026. Il commento di Giuseppetti ha evidenziato la profonda impressione suscitata dalla rappresentazione cinematografica dei personaggi omerici, sottolineando come, per chi ha dedicato la vita allo studio di Omero, molti episodi risultino particolarmente suggestivi. Tra questi, l'episodio del cane Argo è stato definito “molto toccante”.

La visione di Nolan, secondo il grecista, si discosta dalle fonti della tradizione classica attraverso specifiche scelte narrative.

Il film si apre con la caduta di Troia, un evento che non trova riscontro diretto nelle opere omeriche principali. Nolan introduce dettagli inediti, come la decapitazione della statua di Atena e una potente immagine di Zendaya, interprete della dea, strattonata in una scena di forte impatto visivo. Giuseppetti interpreta questa sovrapposizione tra la figura di Cassandra e quella di Atena come una scelta che veicola una profonda carica emotiva, rafforzando il senso di colpa di Ulisse, artefice di azioni atroci e incapace di ritrovare la sua identità eroica. Per Giuseppetti, la caduta di Troia segna la fine di un’epoca mitica nella tradizione greca, una cesura dopo cui il mondo non è più lo stesso, un concetto ripreso anche nella trasposizione cinematografica di Nolan.

Innovazioni narrative e assenze nella rilettura di Nolan

In linea con queste modifiche, Giuseppetti rileva l'omissione di elementi narrativi cruciali del poema, quali i personaggi dei Feaci e di Nausicaa. Inoltre, lo studioso considera problematica la scelta di non raffigurare Ulisse come seduttore, pur riconoscendo questa come una dimensione intrinseca dell'eroe. Anche il cavallo di legno, celebre stratagemma di Ulisse, subisce una reinterpretazione: Nolan ne propone una versione rampante, priva di ruote, accentuando il valore crudo e violento dello stratagemma. Per il grecista, queste decisioni contribuiscono a delineare un Ulisse anti-eroe, segnato dalla colpa e immerso in un mondo irreversibilmente trasformato.

L’Odissea al cinema tra fedeltà e trasformazione

Il film “L’Odissea” di Nolan non rappresenta la prima incursione cinematografica sul poema omerico, ma si distingue per l'accento sull’interiorità del protagonista e sulla lettura della fine di un'epoca. Mentre altre produzioni si sono concentrate su aspetti diversi dell’avventura, oscillando tra spettacolarità e ricostruzione storica, Nolan pone particolare attenzione all’impronta psicologica di Ulisse e al senso di spaesamento seguito alla rovina di Troia. Questa narrazione, densa di simboli e risonanze contemporanee, si concretizza nell'assenza di alcuni episodi chiave, nell'amplificazione del peso della colpa e nella revisione delle figure mitologiche. La sua Odissea si posiziona così al crocevia tra rielaborazione e omaggio al mito.