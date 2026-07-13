Un’accoglienza trionfale ha salutato Robert De Niro, ottantaduenne, a Roma, in Piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere. L’attore ha presenziato alla serata di chiusura della dodicesima edizione de ‘Il Cinema in Piazza’, presentando la versione restaurata di ‘Novecento’ di Bernardo Bertolucci. L’iniziativa celebra il cinquantenario del film, considerato tra i capolavori della cinematografia europea e mondiale. L’evento, attesissimo, ha registrato una partecipazione record, con spettatori che hanno tributato a De Niro una vera e propria ovazione, culminata in una “ola” collettiva.

La serata si è aperta con una presentazione-dialogo, condotta da Antonio Monda e Valerio Carocci, in cui De Niro ha ripercorso, con il suo stile asciutto e ironico, alcuni momenti della realizzazione del film. L’attore ha ammesso di aver dimenticato molti dettagli, pur ricordando l’impatto della sceneggiatura. “Era molto simpatico ma all’inizio pensai fosse pazzo”, ha scherzato De Niro a proposito di Bertolucci. Ha poi condiviso un aneddoto sulle riprese: “Quando giravamo ‘Novecento’ c’era una scena in cui interpretavo una versione molto anziana di me. La girammo però all’inizio del film, cosa che trovai sconcertante, perché avrebbe dovuto essere girata dopo. E infatti la rifacemmo alla fine, Depardieu e io.

Il fatto è che ero abituato a girare in sequenza, ma Bertolucci non faceva così”, ha raccontato, riferendosi alla sua esperienza sul set e al collega Gérard Depardieu.

Il restauro di 'Novecento' e il suo significato

La versione restaurata di ‘Novecento’ è nata dalla collaborazione tra importanti istituzioni e aziende del settore cinematografico: 20th Century Fox, Paramount Pictures, Istituto Luce-Cinecittà e Cineteca di Bologna. Il progetto ha beneficiato della collaborazione di Alberto Grimaldi e del supporto di Massimo Sordella presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata. La supervisione è stata affidata allo stesso Bernardo Bertolucci e al direttore della fotografia Vittorio Storaro, Premio Oscar.

Il film, girato nel 1976, viene così riproposto al pubblico con rinnovata qualità visiva e sonora, evidenziando la sua attualità tematica. ‘Novecento’ narra la lotta di classe, dall’ascesa alla caduta del fascismo in Italia, attraverso la storia di due amici, interpretati da De Niro (Alfredo Berlinghieri) e Depardieu.

A una domanda sul messaggio politico del film, De Niro ha dichiarato: “Certo è un film sul fascismo, ma non so bene quello che è accaduto e non so neppure se lui fosse comunista o socialista, era però sicuramente per la gente.” Nonostante abbia spesso dichiarato di non ricordare molti dettagli del set, l'attore ha condiviso vividi ricordi delle difficoltà linguistiche incontrate durante le riprese e ha menzionato con affetto i “magnifici ristoranti di Reggio Emilia”.

Un cast stellare e i ricordi del cinema

‘Novecento’ vanta un cast internazionale di eccezione: oltre a Robert De Niro e Gérard Depardieu, figurano tra i protagonisti anche Burt Lancaster, Dominique Sanda e Donald Sutherland. L’opera rimane, ancora oggi, una delle testimonianze più ambiziose della grande stagione del cinema italiano degli anni Settanta. Nelle sue dichiarazioni, De Niro ha ricordato non solo la particolare atmosfera lavorativa creata da Bertolucci, ma anche l’umanità di Sergio Leone, descrivendolo come “un uomo pieno di senso dell’umorismo, una persona simpatica che non ostentava pretese, era fantastico”. Ha inoltre espresso la sua ammirazione per altri grandi artisti come Joe Pesci, Al Pacino, Meryl Streep e lo stesso Donald Sutherland, definendoli tutti “fantastici”.

La proiezione romana ha rappresentato un momento di condivisione pubblica e di riscoperta della memoria collettiva, tra storia, arte e l’impegno civile veicolati dal film. “God Bless Italy”, ha infine esclamato De Niro, salutando una piazza entusiasta.