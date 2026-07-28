La Regione Lombardia ha ufficialmente istituito il Tavolo Musica, segnando il primo passo concreto verso la creazione di una Music Commission regionale. L'iniziativa, promossa dall’assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso, mira a fornire al settore musicale lombardo uno strumento stabile per il coordinamento, la promozione e lo sviluppo dell’intero comparto. Il Tavolo, che opererà in modo permanente, sarà coordinato dalla direzione Cultura della Regione Lombardia.

Al primo incontro hanno partecipato i principali operatori del settore musicale della regione, incluse associazioni di categoria, organizzatori, realtà culturali ed etichette discografiche.

Tra i presenti figurano Assomusica, AssoConcerti, KeepOn Live, PMI (Produttori Musicali Indipendenti), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) e la Lombardia Film Commission. L'incontro ha avuto come obiettivo la definizione di un protocollo d’intesa volto a implementare attività di raccolta e analisi dati, mappatura degli operatori, promozione della musica lombarda in Italia e all’estero, valorizzazione dei giovani talenti, formazione professionale, riconoscimento degli spazi per la musica dal vivo, semplificazione amministrativa e ideazione di nuovi progetti.

Obiettivi e visione della Music Commission

L'assessora Francesca Caruso ha evidenziato l'importanza di questo "primo passaggio", trasformando "un’idea in un percorso concreto".

Il prossimo obiettivo è "compiere il passo successivo, trasformando il percorso in una struttura condivisa e le intenzioni in strumenti operativi". Caruso ha inoltre chiarito che la futura Music Commission regionale non sarà un mero organismo formale, ma uno "strumento realmente utile agli operatori e capace di rafforzare la competitività, la riconoscibilità e la capacità progettuale della musica lombarda".

Il Rapporto Siae 2025 ha rivelato che il comparto regionale dello spettacolo e dell’intrattenimento in Lombardia ha generato una spesa complessiva superiore a 1,08 miliardi di euro, confermando la regione al vertice nazionale del settore. Questo vasto sistema occupa decine di migliaia di professionisti, tra cui musicisti, tecnici audio e luci, addetti ai palchi, operatori della sicurezza, promoter, personale amministrativo e professionisti della comunicazione.

Il valore economico e le prospettive del settore

Il patrimonio musicale lombardo si distingue come uno dei più articolati e vitali a livello nazionale. La regione è sede di numerosi festival e rassegne di rilievo, come il festival “LeAltreNote”, presentato nel 2026 a Palazzo Lombardia e diffuso tra Valtellina, Valchiavenna, Milano, Monza e Castelseprio. Tali iniziative testimoniano il profondo radicamento della musica nel territorio e la sua capacità di promuovere aree e comunità attraverso eventi partecipati che valorizzano musicisti, operatori culturali e pubblico.

L'istituzione della Music Commission costituisce un ulteriore passo per il rafforzamento del sistema musicale regionale, seguendo l'esempio di analoghe realtà come la Lombardia Film Commission.

L'auspicio è che questo nuovo coordinamento stimoli l'ideazione di progetti innovativi, favorisca la collaborazione tra pubblico e privato e garantisca una presenza internazionale sempre più incisiva per la musica lombarda.