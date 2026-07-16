Lombardia e Lazio guidano l’economia culturale italiana. Il rapporto "Io sono Cultura 2026", presentato all’Universitas Mercatorum il 16 luglio 2026, evidenzia il loro primato e la crescita del Mezzogiorno, superiore alla media nazionale. Analizza il valore di settori culturali e creativi.

Il Lazio eccelle per specializzazione culturale: il settore culturale e creativo incide per l’8,1% sull’economia regionale. La Lombardia è leader economica, con oltre 33 miliardi di euro di valore aggiunto. Entrambe cruciali per ricchezza e occupazione.

Il Mezzogiorno accelera: le regioni più dinamiche

Il Mezzogiorno: valore aggiunto culturale cresce del 3,7%, sopra la media nazionale. Campania la più dinamica per crescita delle imprese culturali e creative (2021-2025), con un +12,3%. Seguono Molise (+11,8%), Trentino-Alto Adige (+11,7%), Abruzzo (+11,5%), Sicilia (+11,4%) e Basilicata (+10,4%).

Questi risultati indicano un’accelerazione nello sviluppo del Sud. Territori storicamente non ai vertici dell’economia culturale puntano su innovazione e imprenditoria creativa. Il rapporto sottolinea l’efficacia delle politiche regionali e la valorizzazione del patrimonio culturale come leva di crescita.

Il ruolo del rapporto Io sono Cultura e le prospettive future

Il rapporto "Io sono Cultura 2026" è stato presentato all’Universitas Mercatorum di Roma, università telematica a focus economico-giuridico-manageriale. L’istituzione analizza i settori produttivi nazionali. Il documento è una delle principali rilevazioni periodiche sull’economia culturale italiana, analizzando numeri, specializzazione e impatto occupazionale regionale.

Le analisi dei rapporti hanno orientato politiche pubbliche e investimenti privati. La leadership di Lombardia e Lazio deriva dalla ricchezza del loro tessuto culturale (museale, teatrale, editoria) e dalla concentrazione di imprese tecnologiche a supporto dei servizi. Il dinamismo del Mezzogiorno preannuncia un futuro riequilibrio territoriale che rafforzerà l’intero comparto culturale nazionale.