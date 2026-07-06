L'Orchestra d'archi del Magnificat Institute di Gerusalemme ha inaugurato la sua tournée italiana con un concerto sold-out alla Rocca Vescovile di Bertinoro, nel Forlivese. L'evento, tenutosi il 4 luglio 2026, ha segnato la prima tappa romagnola di una serie di esibizioni che proseguiranno il 5 luglio al Teatro Rasi di Ravenna e il 6 luglio nella basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano di Bologna. Questo ensemble, un vero e proprio laboratorio di pace, riunisce giovani musicisti di diverse fedi, portando un messaggio di dialogo e convivenza attraverso la musica.

La serata a Bertinoro è stata introdotta da Fra Alberto Pari, direttore dell’Istituto Magnificat, che ha illustrato la missione dell'istituzione. «Nato 30 anni fa nel cuore di Gerusalemme – ha spiegato – l’Istituto Magnificat unisce formazione musicale professionale e dialogo fra le culture. Abbiamo oltre 200 allievi di varie fedi, musulmani, cristiani ed ebrei, accomunati dalla passione per la musica. Questo desiderio comune di fare musica e di trovare la bellezza anche tra le ferite rende il Magnificat un vero laboratorio di pace».

Un messaggio di dialogo e convivenza attraverso la musica

L’orchestra, composta da una ventina tra allievi e docenti e diretta dal maestro Igor Frug, ha proposto un programma variegato.

Sono stati eseguiti brani come l’Ave Verum Corpus di Mozart e Jesu bleibet meine Freude di Bach, in collaborazione con il coro Corinsieme C&SP di Forlì, diretto da Enrico Pollini. Un momento di particolare intensità è stato l’Adagio dal Concerto in Do maggiore per violoncello di Haydn, durante il quale la violoncellista Lucia D’Anna ha suonato uno strumento dal profondo valore simbolico. Il violoncello è stato infatti realizzato con i legni dei barconi dei migranti naufragati a Lampedusa, opera del laboratorio di liuteria del carcere di Opera.

La musicista ha sottolineato il significato di questa scelta: «Non è un caso forse che proprio oggi, mentre Papa Leone si trova a Lampedusa per rendere omaggio alle vittime migranti del mare, noi possiamo ascoltare la voce di uno di questi strumenti, così carico di valore simbolico e di umanità».

Il programma è proseguito con brani di Sibelius, Elgar, Bartók e Achron, con la violinista solista Tanya Beltser, il Divertimento di Igor Frolov e due canti della tradizione araba interpretati dalla voce di Lina Baransi. L’iniziativa rientra nel programma di ForlìMusica “L’Arte è Vita” e nel cartellone del centenario della Festa dell’Ospitalità di Bertinoro.

Il Magnificat Institute di Gerusalemme: un ponte tra culture

Il Magnificat Institute è una scuola di musica fondata nel cuore di Gerusalemme, una città che è da sempre crocevia di religioni e culture. L’istituto si configura come un vero e proprio laboratorio di pace, dove studenti e insegnanti di diverse provenienze – ebrei, musulmani palestinesi e cristiani – condividono un percorso di formazione musicale.

La composizione dell’istituto riflette questa vocazione al dialogo: circa l’80% dei docenti è di origine israeliana, mentre l’80% degli studenti è palestinese, cristiano o musulmano. Attraverso lo studio e la pratica musicale congiunta, gli allievi apprendono la conoscenza reciproca e la convivenza.

L’Orchestra del Magnificat è stata invitata in Emilia-Romagna anche in seguito ai recenti pellegrinaggi di Comunione e Pace organizzati dalle diocesi locali. I concerti, organizzati da Pro Terra Sancta in collaborazione con la Conferenza Episcopale Emilia-Romagna, offrono un’importante occasione per promuovere il dialogo interculturale e interreligioso, evidenziando il ruolo universale della musica come potente strumento di unione e confronto.