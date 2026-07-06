Tutto esaurito a Bertinoro per il primo concerto romagnolo dell'Orchestra d'archi del Magnificat Institute di Gerusalemme (4 luglio). La tournée italiana prosegue il 5 luglio a Ravenna (Teatro Rasi, Ravenna Festival) e il 6 luglio a Bologna (basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano).

Fra Alberto Pari, direttore dell'istituto, ha introdotto la serata, illustrando la missione del Magnificat: “Nato 30 anni fa nel cuore di Gerusalemme, l’Istituto unisce formazione musicale professionale e dialogo fra le culture. Con oltre 200 allievi di varie fedi – musulmani, cristiani ed ebrei – accomunati dalla musica, il Magnificat è un vero laboratorio di pace”.

Musica: un ponte per l'umanità

L’orchestra, composta da una ventina tra allievi e docenti e diretta dal maestro Igor Frug, ha aperto il programma con l’Ave Verum Corpus di Mozart e Jesu bleibet meine Freude di Bach (con il coro Corinsieme C&SP di Forlì). Momento di forte impatto è stato l’Adagio dal Concerto in Do maggiore per violoncello di Haydn, interpretato dalla violoncellista Lucia D’Anna su un violoncello dal valore simbolico profondo. Realizzato con legni di barconi di migranti da Lampedusa (carcere di Opera), lo strumento ha evocato un messaggio di umanità, collegato alla visita di Papa Leone a Lampedusa per le vittime del mare. Il programma è proseguito con brani di Sibelius, Elgar, Bartók e Achron (violino solista Tanya Beltser), il Divertimento di Igor Frolov e due canti arabi interpretati da Lina Baransi.

L’Orchestra del Magnificat Institute di Gerusalemme incarna un modello di convivenza e dialogo interculturale. L’istituto, fondato nel cuore di Gerusalemme, accoglie studenti e insegnanti di diverse provenienze (80% docenti ebrei, 80% studenti palestinesi, cristiani e musulmani), promuovendo incontro e formazione musicale. I concerti in Emilia-Romagna rientrano nel programma ForlìMusica “L’Arte è Vita” e nel cartellone del centenario della Festa dell’Ospitalità di Bertinoro. Sono organizzati da Pro Terra Sancta e Conferenza Episcopale Emilia Romagna, in linea con i pellegrinaggi di Comunione e Pace delle diocesi della regione.