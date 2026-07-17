L'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, diretta da Ambrogio Sparagna, sarà protagonista il 21 luglio a Madrid nell'ambito di Veranos de la Villa, il festival estivo promosso dal Comune della capitale spagnola.

"Taranta Gitana" debutta in Spagna

L'evento, realizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, porterà per la prima volta in Spagna "Taranta Gitana", una produzione originale che mette in dialogo la tradizione musicale italiana e quella gitana.

Lo spettacolo andrà in scena alle 22 nel Patio del Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque.

Lo spettacolo e il laboratorio di danza

Sul palco si esibiranno l'Orchestra Popolare Italiana e i danzatori diretti da Francesca Trenta, insieme ai Gipsy Kings Legend by Tony Cortés e con la partecipazione straordinaria della cantante Amalia. Lo spettacolo proporrà un viaggio musicale e coreografico dedicato alle radici comuni delle culture del Mediterraneo.

Il 20 luglio è inoltre in programma un laboratorio di danza organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Madrid e rivolto ai ballerini delle scuole della città. L'iniziativa sarà dedicata alle principali forme della tradizione italiana, tra cui pizziche, tammurriate e ballarelle.

I prossimi appuntamenti

Attraverso l'Orchestra Popolare Italiana, la Fondazione Musica Per Roma promuove il patrimonio musicale e coreutico italiano, favorendo il dialogo tra culture e contribuendo alla diffusione della tradizione popolare in contesti internazionali.

Dopo Madrid, i prossimi appuntamenti sono in programma il 26 settembre a Budapest, il 3 ottobre a Lussemburgo, il 26 ottobre a New York e il 29 novembre a Guadalajara, in Messico.