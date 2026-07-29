"Io non vivo nel mondo, io vivo nel mio mondo". Con queste parole si apre il trailer di "Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti", il film diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti che arriverà nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre, distribuito da Plaion Pictures, in occasione del 60esimo compleanno dell'artista.

Un racconto tra musica, viaggio e vita privata

L'annuncio arriva a pochi giorni dall'esordio italiano de "L'Arca di Lorè", il nuovo tour nelle arene all'aperto del Centro e Sud Italia, che partirà da Olbia il 7 agosto e si concluderà al Circo Massimo di Roma il 12 e 13 settembre.

Il film ripercorre la storia dell'uomo Lorenzo e dell'artista Jovanotti, protagonista di un percorso che gli ha permesso di attraversare generazioni diverse continuando a innovare, cambiare pelle e mantenere un forte legame con il pubblico, attraverso musica, viaggio, festa, visione, energia e immaginazione.

Un viaggio dentro mondi diversi

Il trailer anticipa le diverse anime del progetto: dai grandi concerti alla dimensione live, dal lavoro creativo e musicale, raccontato anche attraverso la presenza di Rick Rubin, fino agli aspetti più intimi e personali della vita dell'artista.

Il film include immagini private, momenti di silenzio e confessioni che mostrano un Lorenzo inedito, compreso il periodo successivo all'incidente in bicicletta che lo ha costretto a un lungo stop.

"Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti" si presenta come un viaggio emotivo dentro una vita in continuo movimento. Il progetto nasce dall'incontro con Dario Zonta e Carlo Zoratti, autori e registi della pellicola, e dal rapporto costruito in sette anni di vicinanza, ascolto e fiducia.

Un racconto che sceglie una prospettiva personale, senza limitarsi alla celebrazione e senza cercare risposte immediate.