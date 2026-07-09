Il suggestivo parco del Castello di Aymavilles si prepara ad accogliere l'ottava edizione di "Vini in Vigna", l'appuntamento imperdibile dedicato alla viticoltura eroica della Valle d'Aosta. Organizzata dal Consorzio Vini Valle d'Aosta, la rassegna si terrà sabato 1 agosto, dalle ore 15 alle 20, e vedrà la partecipazione di oltre trenta prestigiose aziende vitivinicole regionali.

I visitatori avranno l'opportunità unica di immergersi nel cuore della produzione vinicola valdostana, incontrando direttamente i produttori e scoprendo le diverse anime che caratterizzano questo territorio.

Tra le cantine presenti figurano nomi di spicco come Cave Onze Communes, Cave Mont Blanc, Ottin Elio, Château Feuillet, Maison Agricole D&D, Taema, Di Francesco-Gasperi, Grosjean Vins, Betemps Matthieu, Di Barrò, Les Crêtes, Château Vieux, Rosset Terroir, Le Grain, Laurent Théodule, La Crotta di Vegneron, Caves de Donnas, Institut Agricole Régional, Lo Triolet, Piantagrossa, Bonin Dino, CoEnfer, La Toula Martinet Jil, Feudo di S. Maurizio, Cave Gargantua, Pavese e Figli, La Vrille, Maison Vevey Albert, Pellissier, Cave Monaja, Mai Domi, Cunéaz Nadir e Brunet Piero.

Un'esperienza tra degustazioni, masterclass e storia

L'evento offrirà un ricco programma di attività. I partecipanti potranno degustare oltre 150 etichette di vini locali, un vero viaggio sensoriale attraverso le eccellenze del territorio.

Sarà inoltre possibile prendere parte a masterclass guidate dai sommelier dell'AIS, un'occasione per approfondire le proprie conoscenze enologiche (con un costo aggiuntivo rispetto al biglietto d'ingresso). L'esperienza sarà arricchita dalla possibilità di visitare il Castello di Aymavilles, un percorso che unisce la passione per il vino alla scoperta del patrimonio storico e culturale regionale.

Il costo d'ingresso alla manifestazione è di 35 euro, con una tariffa agevolata di 33 euro per chi effettua la pre-adesione online. È prevista una politica di rimborso che garantisce la restituzione del biglietto fino a sette giorni prima dell'evento. Il programma dettagliato della giornata prevede l'apertura alle ore 15, l'inizio delle masterclass alle ore 17 e la chiusura della rassegna alle ore 20.

Il valore del Castello di Aymavilles e il ruolo del Consorzio

La scelta del Castello di Aymavilles come location non è casuale, ma assume un significato profondo. Questo luogo, simbolo della storia e della cultura valdostana, si trasforma nella cornice ideale per celebrare un'altra grande espressione identitaria della regione: la sua produzione vitivinicola. Il Consorzio Vini Valle d'Aosta, promotore dell'iniziativa, svolge un ruolo cruciale nella promozione e tutela dei vini regionali, impegnandosi a valorizzare le tradizioni e le tecniche che rendono unica la viticoltura locale.

La manifestazione si svolgerà in località Urbains 32, 11010 Aymavilles, una posizione facilmente accessibile. "Vini in Vigna" si conferma un'occasione privilegiata per scoprire e apprezzare le eccellenze enologiche della Valle d'Aosta, favorendo un contatto diretto con i produttori e offrendo una prospettiva approfondita sulla cultura vinicola regionale, il tutto immersi nella suggestiva atmosfera di un sito storico di grande pregio.