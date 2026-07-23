La 83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ospita in prima mondiale, fuori concorso, ‘Imperium’, il nuovo film di Sergei Loznitsa. L’opera offre una riscoperta inedita dell’Unione Sovietica degli anni Settanta, attingendo a un vasto corpus di materiali d’archivio cinematografico italiani. Loznitsa, regista acclamato e noto per la sua profonda indagine storica attraverso il cinema, è nato in Bielorussia e cresciuto in Ucraina. Tra i suoi lavori più celebri figura ‘Donbass’, premiato per la Miglior Regia nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes nel 2018.

‘Imperium’ si configura come un ambizioso progetto di montaggio d’archivio, promosso dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (AAMOD). L’iniziativa è frutto di una significativa coproduzione europea che vede coinvolte Germania (Essential Film), Italia (Kino Produzioni con Rai Cinema, Luce Cinecittà, Cineteca Nazionale), Francia (Société Parisienne de Production con ARTE France) e Lituania (Studio Uljana), con la distribuzione internazionale gestita da Coproduction Office. Il cuore del film è un eccezionale fondo cinematografico, recuperato, restaurato e digitalizzato: 482 rulli di pellicola 16mm a colori, per un totale di circa 60 ore di girato, in gran parte muti. Questi materiali, risalenti al periodo tra il 1970 e il 1973, sono stati realizzati da un collettivo di cineasti italiani guidati dall’antropologo Diego Carpitella, tra cui figurano nomi come Folco Quilici, Luigi Di Gianni, Giorgio Arlorio, Giuseppe Ferrara, Rudi Assuntino e Gianni Bonicelli.

Molte di queste immagini erano rimaste dimenticate fino al 2024.

Il progetto e la visione di Loznitsa

La genesi del progetto è radicata nella collaborazione tra AAMOD, Archivio Luce Cinecittà e Cineteca Nazionale, che ha permesso un approccio filologico all’analisi della storia sovietica. Sergei Loznitsa, visionando i materiali nel maggio 2024, ha espresso il suo stupore per la “una insospettata libertà di quelle immagini”. Queste riprese non si limitano a documentare la vita quotidiana nelle repubbliche dell’Unione Sovietica, ma rivelano anche la ricca pluralità etnica e culturale dei territori sotto l’influenza del potere centrale di Mosca. Attraverso un sapiente lavoro di montaggio, Loznitsa mette in luce la tensione intrinseca tra l’autorità moscovita e la vibrante vitalità delle diverse repubbliche, offrendo una prospettiva critica sulla natura coloniale dell’Unione Sovietica, spesso celata dalla propaganda ufficiale.

Per arricchire l’esperienza visiva, il film è stato dotato di un impianto sonoro interamente ricostruito in post-produzione. Suoni e rumori sono stati aggiunti con cura per conferire maggiore autenticità e una forza immersiva alle immagini che, pur essendo mute in origine, acquisiscono così una nuova dimensione. Loznitsa ha sottolineato l’impatto formativo dell’epoca: “L’Unione Sovietica ha plasmato la mia infanzia – crescendo in Ucraina, mi sono presto reso conto di come la Storia venisse costantemente riscritta per servire gli interessi di chi deteneva il potere… le immagini d’archivio conservano tracce tangibili di ciò che è realmente accaduto… un approccio rigoroso alla storia è essenziale se vogliamo evitare di ripetere gli errori del passato”.

Il valore storico e la cooperazione internazionale

Il prezioso corpus di riprese d’epoca che compone la pellicola è custodito presso l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (AAMOD). Questo fondo, frutto del lavoro di documentaristi e antropologi italiani negli anni Settanta, offre una testimonianza inestimabile, catturando la quotidianità, le tradizioni e i rituali delle popolazioni sovietiche in un periodo storico di grande rilevanza. La sinergia con Luce Cinecittà e Cineteca Nazionale ha ampliato l’operazione di restauro e valorizzazione, inserendo ‘Imperium’ in una più ampia rete di cooperazione europea che coinvolge attivamente produttori e broadcaster internazionali.

Con ‘Imperium’, Sergei Loznitsa si conferma tra i maggiori autori contemporanei che esplorano la memoria storica attraverso il medium cinematografico, impiegando con maestria i materiali d’archivio per dissezionare i meccanismi del potere e le loro rappresentazioni.

La presentazione del film a Venezia, fuori concorso, sottolinea il ruolo preminente della Mostra come piattaforma di ricerca e dialogo internazionale nel settore audiovisivo. Il progetto offre inoltre una prospettiva innovativa sulle dinamiche di costruzione del passato sovietico e, data la rilevanza dei partner coinvolti, si afferma come uno dei più significativi esempi di cooperazione produttiva europea nel panorama del cinema documentario attuale.