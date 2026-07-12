Laura Pergolizzi, conosciuta al pubblico come LP, sarà la protagonista indiscussa il prossimo 20 luglio sul palco del No Borders Music Festival. La rinomata manifestazione musicale, celebre per portare grandi nomi della scena internazionale in cornici naturali di straordinaria bellezza, si terrà quest'anno presso i suggestivi Laghi di Fusine, al crocevia tra Italia, Slovenia e Austria. L'artista statunitense, celebre per brani iconici come "Lost On You" e "Muddy Waters", è riconosciuta come una delle voci più distintive del pop contemporaneo, incarnando un simbolo di libertà e autenticità.

Il concerto, atteso per sabato 20 luglio, si svolgerà su un palco appositamente allestito nei pressi dei Laghi di Fusine, all'interno di una rassegna musicale apprezzata per la sua ambientazione unica, immersa nella maestosa natura delle Alpi Giulie. Gli organizzatori evidenziano l'esibizione di LP come un momento di particolare rilievo nel programma, affidando alla cantante "la missione di trasmettere al pubblico la forza della voce e il valore della libertà". La stessa LP ha dichiarato che la musica rappresenta "uno spazio in cui sentirsi liberi di esprimere la propria identità" e che esibirsi su quel palco sarà "un’esperienza speciale", proprio per la cornice naturale e per lo spirito di condivisione tra culture e comunità diverse.

Il No Borders Music Festival: un ponte tra musica e natura

Il No Borders Music Festival si conferma un appuntamento estivo imperdibile, svolgendosi ogni anno nella zona di Tarvisio e dei Laghi di Fusine. L'evento porta artisti di fama internazionale in un contesto paesaggistico senza eguali. La programmazione per il 2026 prosegue la sua consolidata tradizione di eventi privi di barriere geografiche o culturali, promuovendo attivamente l'incontro e il dialogo tra pubblici e artisti provenienti da diverse nazioni. Fin dalla sua fondazione, il festival ha perseguito l'obiettivo di utilizzare la musica come veicolo per la promozione del dialogo, il rispetto dell’ambiente e l'integrazione transfrontaliera.

I concerti sono frequentemente organizzati all’aperto, trasformando spazi naturali in cornici suggestive e punti di riferimento per migliaia di spettatori dall'Italia e dall'estero.

La performance di LP si inserisce in un cartellone che annovera altri nomi di spicco nel panorama internazionale. Gli organizzatori ricordano con orgoglio come negli anni passati il festival abbia ospitato artisti del calibro di Ben Harper, Norah Jones, Manu Chao e Paolo Nutini, consolidando la centralità di questo evento nella scena musicale europea.

LP: voce potente e icona di libertà nel pop globale

Nata a New York e di origini italiane, LP è universalmente riconosciuta come una delle interpreti più influenti della nuova canzone pop mondiale.

La sua voce potente e le sue audaci scelte artistiche hanno conquistato milioni di ascoltatori a livello globale, elevandola a vera e propria icona di libertà personale e identità. Il suo album "Lost On You" ha riscosso un successo internazionale straordinario, e tutte le sue esibizioni dal vivo sono caratterizzate da una profonda interazione con il pubblico, frutto sia delle sue eccezionali doti vocali sia della sua capacità di narrare storie personali e affrontare temi universali.

I Laghi di Fusine, magnifico scenario del prossimo concerto, rappresentano una delle aree naturalistiche più incantevoli del Friuli Venezia Giulia, strategicamente posizionati a pochi chilometri dal confine tra Italia, Slovenia e Austria.

Il festival, in questo modo, non solo celebra la musica, ma valorizza anche l'inestimabile patrimonio paesaggistico del territorio, offrendo ai partecipanti l'opportunità di vivere un'esperienza immersa nella natura e arricchita dalla multiculturalità.