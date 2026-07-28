Luca Barbarossa, il noto cantautore romano, si prepara a lanciare il suo nuovo album di inediti, "Pepita e la rivoluzione", in uscita il 27 novembre 2026. Il disco, pubblicato da Margutta 86 con distribuzione Classics & Jazz di Universal Music Italia, presenta undici tracce registrate interamente in analogico. Barbarossa ha enfatizzato l'approccio autentico del progetto, dichiarando: “Il loro talento e la loro passione costituiscono l’anima di questo disco. Non abbiamo fatto uso di suoni virtuali o simulati, tantomeno di intelligenze artificiali.

Troverete solo voglia di scrivere, comporre, suonare, cantare, condividere stati d’animo e pensieri”. La scelta di musicisti di calibro internazionale e l'assenza di tecnologie digitali mirano a ricreare un'esperienza musicale genuina.

L'album si distingue per la ricchezza di trame musicali, risultato della libertà creativa e dello scambio reciproco tra gli artisti durante le sessioni in studio. Le sonorità spaziano da atmosfere malinconiche e notturne all'ironia sorniona tipica del cantautore, offrendo uno sguardo affettuoso sul quotidiano e una riflessione più profonda sul mondo. Le canzoni narrano storie vere o inventate, amori vissuti o solo immaginati.

L'anteprima dal vivo di "Pepita e la rivoluzione" si terrà il 26 novembre al Blue Note di Milano, con un doppio concerto (alle 20.30 e alle 22.30).

Questo storico live club, che evoca l'ambiente degli anni Cinquanta e Sessanta, è stato scelto per esprimere al meglio il mood del disco.

Presentazioni live a Milano e Roma

Il progetto sarà presentato dal vivo in due serate al Blue Note di Milano il 26 novembre, in concomitanza con l'uscita del disco. Successivamente, Barbarossa trasformerà il Teatro Studio dell’Auditorium Parco della Musica di Roma nel "Pepita Live Club". Dal 2 al 9 gennaio 2027, ogni sera alle 20, il cantautore riproporrà le atmosfere suggestive dei grandi club musicali del passato. Questa scelta mira a offrire al pubblico un'immersione completa nelle sonorità del nuovo lavoro, riprendendo la tradizione dei club dove la dimensione intima esalta le emozioni legate alle nuove tracce.

La presenza di musicisti internazionali e l'approccio analogico sottolineano la volontà di un'esperienza d'ascolto autentica e condivisa.

La carriera di Luca Barbarossa: riconoscimenti e stile

Luca Barbarossa vanta una carriera artistica lunga e riconosciuta. Tra i numerosi riconoscimenti, spicca il Premio Lunezia, conferitogli per il testo del brano "Passame er sale", presentato al Festival di Sanremo nella categoria Big. La commissione, presieduta da Dario Salvatori, ha elogiato la capacità del testo di offrire “un artistico senso di riscatto nei confronti della Canzone Romana, densa di gloria e di seminali personalità, che per la prima volta ottiene pregio e considerazione al Festival di Sanremo”.

Questo premio conferma il legame profondo tra Barbarossa e la ricca tradizione musicale romana e italiana.

Nel corso degli anni, Barbarossa ha saputo fondere tradizione e innovazione, alternando brani ironici e profondi, e utilizzando spesso il dialetto romano come elemento distintivo. La sua vasta esperienza in festival nazionali, incluso Sanremo, lo rende una figura di riferimento nel panorama musicale italiano. Il nuovo album si inserisce in questo percorso di esplorazioni sonore e narrazione personale, mirando, anche attraverso la scelta di spazi intimi per le esibizioni dal vivo, a riportare il pubblico a un ascolto attento e autentico della musica d'autore.