Il rinomato violinista e compositore termolese Luca Ciarla si prepara a un importante appuntamento internazionale: la sua partecipazione all’Elbjazz Festival di Amburgo, uno degli eventi musicali più prestigiosi e rilevanti del Nord Europa. Il festival, che si terrà il 10 e 11 luglio 2026, vedrà Ciarla tra i protagonisti con la presentazione del suo innovativo progetto, “Molisound – Il suono del Molise”. Questa iniziativa ambiziosa mira a creare un ponte sonoro tra le profonde radici musicali del Molise e il linguaggio universale del jazz e della world music, offrendo una prospettiva unica sul patrimonio culturale della regione.

Il progetto “Molisound” è molto più di una semplice esperienza sonora; è un sentito omaggio al Molise, ideato da Ciarla nel settembre 2025 e sviluppato con dedizione nei mesi successivi. Il cuore di questa proposta artistica risiede nella formazione di un collettivo di musicisti, originariamente con una solida formazione classica, ma con la capacità di esplorare e padroneggiare i linguaggi del jazz e della musica etnica. L’obiettivo primario è infondere nuova vita e linfa al ricco patrimonio sonoro del Molise, portandolo su palcoscenici internazionali. Le attività del collettivo si concentrano sulla creazione di nuove composizioni profondamente ispirate al territorio locale, sulla reinterpretazione in chiave contemporanea delle tradizioni popolari e sulla riscoperta e valorizzazione degli strumenti tradizionali molisani, elementi che definiscono l'identità musicale della regione.

Il progetto “Molisound” e il sostegno istituzionale

L’importanza e l’innovatività di “Molisound” sono state riconosciute anche a livello istituzionale. L’iniziativa ha infatti ottenuto il sostegno del bando “Boarding Pass” del Ministero della Cultura, un riconoscimento prestigioso vinto dall’Associazione culturale ‘Adri|Art’ nel novembre precedente. Sotto l’esperta direzione artistica di Luca Ciarla, il collettivo è pronto a dare vita a nuovi spettacoli che vanno oltre la semplice esecuzione musicale. Ogni performance è concepita come un’occasione per intrecciare la proposta artistica con la valorizzazione del territorio. In questo contesto, ogni singola nota diventa uno strumento narrativo potente, capace di raccontare e far emergere l’essenza più autentica dei luoghi, dei paesaggi e delle tradizioni del Molise, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e culturalmente ricca.

L’Elbjazz Festival: un palco internazionale per il Molise

L’Elbjazz Festival si conferma una vetrina di eccellenza nel panorama musicale europeo, svolgendosi nella suggestiva e iconica cornice del porto di Amburgo, con esibizioni distribuite in diverse location, tra cui lo storico cantiere navale Blohm+Voss. L’edizione del 2026 vanta un cartellone di artisti di fama mondiale, tra cui spiccano nomi come Tom Jones, Jamie Cullum, Snarky Puppy e Lizz Wright. Accanto a queste stelle internazionali, il progetto “Luca Ciarla Molisound” si posiziona come una delle proposte più interessanti, arricchendo un programma già variegato che spazia dal jazz al soul, dal blues alla world music. Il festival offre al pubblico un’ampia gamma di esperienze musicali, con concerti su molteplici palchi e la possibilità di assistere a eventi speciali ospitati nella prestigiosa Elbphilharmonie.

La partecipazione di “Molisound” a un evento di tale portata rappresenta un’opportunità straordinaria per il patrimonio musicale molisano di ottenere una significativa visibilità internazionale. Il festival propone diverse tipologie di biglietti, inclusi combinati, giornalieri e VIP, con accesso consentito ai bambini dai sei anni in su, purché accompagnati da un adulto. L’inclusione del progetto di Luca Ciarla nel programma dell’Elbjazz sottolinea non solo il valore artistico del suo lavoro e quello del suo collettivo, ma anche il potenziale del Molise di proiettarsi sulla scena culturale globale attraverso la sua musica e le sue tradizioni.