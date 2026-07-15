Sono ufficialmente iniziate a Roma le riprese de "Il Metodo Paraldi", la nuova serie originale che vedrà Luca Zingaretti protagonista nei panni di Marco Paraldi. L'attore interpreterà un ex giornalista diventato vinaio, il cui passato professionale e le spiccate doti investigative lo porteranno a indagare su misteriosi casi di persone scomparse nella Capitale. La produzione si basa sui romanzi di Fabrizio Roncone, editi da Marsilio, promettendo un adattamento fedele e avvincente.

La serie, prodotta da Simona Ercolani per Stand by Me e diretta da Giuseppe Gagliardi, sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ a partire dal 2027.

Il team produttivo include anche Teresa Carducci, Riccardo Chiattelli e Grazia Assenza come produttori esecutivi, con la distribuzione affidata a Fremantle. La sceneggiatura è curata da Giulio Calvani e Federico Favot, con la collaborazione di Bianca Rondolino e la preziosa consulenza dello stesso Fabrizio Roncone, un elemento che garantisce l'aderenza all'atmosfera e ai temi dei libri originali.

Un crime drama tra giallo e sapori nella Capitale

"Il Metodo Paraldi" si configura come un innovativo crime drama che esplora la fusione tra il genere giallo e la celebrazione della cultura enogastronomica italiana. La città di Roma non è un semplice sfondo, ma un personaggio a sé stante, pulsante e contraddittorio.

Viene descritta come "sofisticata, cinica e vitale, ricchissima sulle terrazze del centro e poverissima nelle estreme periferie", un luogo dove il bene e il male si sovrappongono fino a diventare quasi indistinguibili. Questa Capitale, con il suo mix di eleganza barocca e brutalismo periferico, offre un contesto narrativo ricco e complesso, dove le indagini di Paraldi si snodano tra palazzi storici e scorci meno noti. Un video promozionale diffuso da Paramount+ ha già mostrato Luca Zingaretti all'interno di un palazzo del centro storico, anticipando l'atmosfera della serie con le sue parole: "Io sono Marco Paraldi. Questo è solo l’inizio, ci vediamo nel 2027. Oggi vi portiamo su Paramount+!".

Marco Paraldi: un investigatore fuori dagli schemi

Il personaggio di Marco Paraldi, interpretato da Luca Zingaretti, si distingue per il suo profilo anticonvenzionale. Ex giornalista, ora vinaio, si presenta come un investigatore "allergico ai potenti e alle ingiustizie", che adotta metodi spesso fuori dagli schemi e possiede uno spiccato intuito per le verità nascoste. Le sue indagini si concentrano su casi di persone scomparse, intrecciando misteri e storie umane, e unendo il piacere del buon vivere a una profonda indagine morale sulla società e sulla città eterna. La serie promette di esplorare la complessità di Roma attraverso gli occhi di un protagonista che sfida le convenzioni.

L'adattamento televisivo nasce da una stretta collaborazione tra il mondo della televisione e l'autore dei romanzi, Fabrizio Roncone, il cui coinvolgimento diretto nella consulenza dei testi assicura una trasposizione fedele e rispettosa dell'opera letteraria originale.

I romanzi, pubblicati da Marsilio Editori, hanno fornito la base narrativa per questa nuova produzione. Le riprese, avviate nel luglio 2026, segnano il primo passo di un ambizioso progetto che mira a raccontare una Roma contemporanea, complessa e affascinante, sia sul piano sociale che umano. Al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli riguardanti il cast di supporto o le successive fasi della lavorazione, mantenendo alta l'attesa per questa promettente serie.