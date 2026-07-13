La 27ª edizione del Lucania Film Festival si terrà dal 2 al 9 agosto 2026, coinvolgendo le città di Pisticci, Matera e Tolve. L'evento, organizzato dall'Associazione Allelammie, sarà caratterizzato da due momenti salienti: l'arrivo a Pisticci del Sudario dei bambini palestinesi e la consegna del Premio universale di San Rocco, opera di Mimmo Paladino, al regista Marco Tullio Giordana.

Il tema del "Senso di colpa" e gli ospiti

Quest'anno, il festival esplorerà il tema del "Senso di colpa", accogliendo numerosi ospiti di rilievo. Tra questi, spiccano i nomi di Maria Chiara Giannetta, Alessandro Cassigoli, Mohsen Makhmalbaf, Marianna e Angela Fontana, Karim Traida, Cerlino Fortunato e Francesco Cancellato.

La direzione artistica sarà affidata, come di consueto, a Rocco Calandriello, affiancato dalla regista Hana Makhmalbaf e, per questa specifica edizione, dall'attrice Marianna Fontana.

Il Lucania Film Festival si distingue per la sua vocazione a narrare le realtà marginali e a dare voce agli "invisibili". L'obiettivo è offrire una chiave di lettura per la complessità del presente e anticipare i futuri cambiamenti. Il festival si configura così come una "Babilonia internazionale", un crocevia di incontro e dialogo tra culture, linguaggi e visioni diverse, che trovano nel cinema una sintesi creativa e inclusiva.

Il Sudario dei bambini palestinesi: memoria e pace

Uno degli eventi più significativi sarà l'accoglienza a Pisticci del Sudario dei bambini palestinesi.

Si tratta di un telo bianco di 25 metri con impressi i nomi di 18.457 giovani vittime. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il Collettivo Carnaia per la Pace, rappresenta una tappa esclusiva per il festival nel panorama italiano.

Il Sudario, che ha già compiuto un lungo percorso tra diverse città italiane, diventerà simbolo di dolore, memoria e richiesta di pace. La sua presenza mira a trasformare lo spazio pubblico in un luogo di riflessione e partecipazione. Il Lucania Film Festival è l'unico festival in cui il Sudario farà tappa, integrandosi nel programma per offrire uno spazio di memoria condivisa e di riflessione collettiva.

Visione e impegno del Lucania Film Festival

Oltre all'omaggio alle vittime, il festival celebrerà il cinema d'autore con la presentazione del Premio universale di San Rocco, creato dall'artista Mimmo Paladino e destinato al regista Marco Tullio Giordana.

Questo riconoscimento sottolinea l'attenzione del Lucania Film Festival verso i temi sociali e culturali, promuovendo il dialogo tra diverse realtà e sensibilità attraverso il linguaggio cinematografico.

Rocco Calandriello, direttore artistico, ha ribadito l'importanza dei festival nel raccontare il mondo e nell'anticipare i cambiamenti geopolitici. Ha sottolineato come essi sappiano cogliere i segnali provenienti dai margini, dai luoghi e dalle persone che troppo spesso rimangono invisibili. "Frequentare il Lucania Film Festival e la sua offerta cinematografica e culturale, che non è composta da semplici spettacoli o eventi, ma da visioni e linguaggi in dialogo tra loro, permette di leggere ciò che potrebbe accadere nei prossimi anni e comprendere ciò che sta accadendo oggi".