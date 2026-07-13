Sono iniziate le riprese di ‘Dove non mi hai portata’, il nuovo film di Daniele Luchetti. L'opera è l'adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Maria Grazia Calandrone, finalista al Premio Strega 2023 (Giulio Einaudi Editore). Il cast include Tecla Insolia, Margherita Buy, Alessandro Preziosi, Marcello Fonte, Nicola Rignanese, Sara Ciocca, Chiara Bersani e Francesca De Sapio. Le riprese si svolgono tra Roma, Milano, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

Prodotto da Fandango (Domenico Procacci, Laura Paolucci), Vision Distribution e BTeam Prods (Spagna), il film sarà distribuito in Italia da Vision Distribution.

La distribuzione internazionale è gestita da Vision Distribution e Fandango Sales (esclusiva Francia per Fandango Sales). Sceneggiatura di Daniele Luchetti, Laura Paolucci e Francesco Piccolo. Il team tecnico comprende Ivan Casalgrandi (fotografia), Aël Dallier Vega (montaggio), Mauro Vanzati (scenografia), Massimo Cantini Parrini (costumi) e Annamaria Sambucco ed Elena Bouryka (casting). Beneficia del contributo del Ministero della Cultura.

La trama: identità e radici nella Roma del 1965

Ambientata nella Roma del 1965, la storia narra il ritrovamento di una bambina sola a Villa Borghese. La protagonista adulta, Maria Grazia, cerca le proprie origini attraverso la vicenda della madre, Lucia. È un viaggio che esplora maternità e il bisogno di conoscere le proprie radici.

Il film ripercorre la storia della scrittrice Calandrone, abbandonata a otto mesi e poi alla ricerca dei suoi genitori biologici, Giuseppe e Lucia, morti suicidi nel Tevere.

Le riprese toccano Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo e Milano. In Abruzzo, scene sono girate a Tocco Da Casauria, paese d’origine di Lucia Galante, madre biologica della scrittrice. Altra location è Torviscosa, in Friuli Venezia Giulia.

Il romanzo di Maria Grazia Calandrone: temi e contesto

Il romanzo autobiografico di Maria Grazia Calandrone ricostruisce la sua vicenda privata. Affronta identità, abbandono, maternità, ricerca delle origini, condizione femminile e violenza domestica. Nel 1965, la madre Lucia, fuggita da un marito violento, affrontò le leggi dell’epoca per adulterio e abbandono del tetto coniugale.

Prima del gesto estremo con Giuseppe, la coppia lasciò la figlia a Villa Borghese. Il film di Luchetti porta sullo schermo questa storia, legando luoghi reali e atmosfere degli anni Sessanta, riflettendo su dinamiche familiari e sociali del periodo.