Sono iniziate le riprese di «Dove non mi hai portata», diretto da Daniele Luchetti, adattamento del romanzo finalista al Premio Strega 2023 di Maria Grazia Calandrone. Il cast include nomi di rilievo. Le riprese si svolgono tra Roma, Milano, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

Il film è una coproduzione Fandango, Vision Distribution e BTeam Prods. La distribuzione italiana e internazionale è di Vision Distribution. Il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura.

La trama: un viaggio alle origini

Ambientata nella Roma del 1965, la storia narra il ritrovamento di una bambina abbandonata a Villa Borghese.

Quella bambina, Maria Grazia, indaga sulle sue origini, ripercorrendo la vita di Lucia, la madre biologica, che cercò vita e felicità negate dalla società.

Le location includono Tocco Da Casauria (Pescara), Roma e Torviscosa. Il film segue il viaggio di Maria Grazia tra frammenti di memoria, segreti e silenzi, interrogando la maternità e il bisogno di conoscere le proprie radici.

Produzione e dettagli tecnici

Soggetto e sceneggiatura sono di Laura Paolucci e Francesco Piccolo. Le riprese, iniziate il 22 giugno, dureranno sei settimane, fino alla prima settimana di agosto.

Il romanzo autobiografico racconta la sua vicenda: abbandonata a otto mesi a Villa Borghese, ha cercato i genitori biologici, morti suicidi nel Tevere. Il racconto ripercorre i luoghi della madre, affrontando temi di attualità come la questione femminile e la violenza domestica.