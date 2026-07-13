Iniziate le riprese di "Dove non mi hai portata" di Daniele Luchetti. Tratto dal romanzo di Maria Grazia Calandrone, finalista al Premio Strega 2023, il cast include Tecla Insolia, Margherita Buy, Alessandro Preziosi, Marcello Fonte, Nicola Rignanese, Sara Ciocca, Chiara Bersani e Francesca De Sapio.

Le riprese si svolgono a Roma, Milano, in Abruzzo e in Friuli Venezia Giulia. La produzione è di Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, in coproduzione con Vision Distribution e la spagnola BTeam Prods. Vision Distribution curerà la distribuzione italiana.

Quella internazionale sarà gestita con Fandango Sales, eccetto la Francia, affidata a Fandango Sales.

Soggetto e sceneggiatura sono firmati da Daniele Luchetti, Laura Paolucci e Francesco Piccolo. Il team tecnico: Ivan Casalgrandi (fotografia), Aël Dallier Vega (montaggio), Mauro Vanzati (scenografia), Massimo Cantini Parrini (costumi). Il casting è di Annamaria Sambucco ed Elena Bouryka. Con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

Trama: identità e radici

Nel 1965, a Roma, una bambina viene trovata sola a Villa Borghese. Oggi Maria Grazia, scrittrice, desiderosa di conoscere le proprie origini, ripercorre la storia di Lucia, la madre naturale.

Lucia inseguiva il sogno di una vita diversa, di un amore libero e di una felicità possibile in una società che le negava ogni scelta. Attraverso frammenti di memoria, segreti e silenzi, Maria Grazia ricompone il mosaico della propria storia familiare. Il film interroga il significato della maternità e il bisogno universale di conoscere le proprie radici.

La coproduzione internazionale vede Fandango, Vision Distribution e BTeam Prods. Il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura, riconoscendone il valore culturale e artistico.