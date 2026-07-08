Il rinomato chitarrista Luigi Attademo sarà il protagonista di un atteso recital nella suggestiva cornice del cortile di Palazzo Zichy a Bratislava. L'evento, fissato per martedì 14 luglio alle ore 19:00, si inserisce nel prestigioso programma del festival ‘Dolce Vitaj’ e segna la conclusione della sua diciannovesima edizione, un appuntamento ormai consolidato dedicato alla promozione della cultura italiana in Slovacchia. Attademo, universalmente riconosciuto come uno dei più significativi interpreti della sua generazione, offrirà al pubblico un percorso musicale eclettico e affascinante, spaziando con maestria dal repertorio barocco fino alle espressioni più innovative della musica contemporanea, garantendo così un'esperienza di grande varietà stilistica e tecnica.

Un itinerario sonoro tra classicismo e modernità

Il programma del concerto è stato concepito per guidare gli ascoltatori attraverso un ricco itinerario sonoro. La serata prenderà il via con le raffinate composizioni barocche di Domenico Scarlatti, per poi proseguire con le virtuosistiche pagine di Niccolò Paganini. Il repertorio si arricchirà ulteriormente con brani di Villa-Lobos, Giuliani e Tárrega, maestri che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della chitarra. Un momento di particolare rilievo sarà l'esecuzione in prima assoluta slovacca di un'opera del compositore contemporaneo Angelo Gilardino. Questa scelta evidenzia la straordinaria capacità di Attademo di muoversi con disinvoltura e profonda sensibilità tra epoche storiche differenti e linguaggi musicali diversi, mettendo in luce l'anima multiforme della sua chitarra.

L'iniziativa è frutto della sinergia tra il Cidim (Comitato nazionale italiano musica), l'Istituto italiano di cultura di Bratislava e i Centri di cultura della circoscrizione Città antica di Bratislava, partner fondamentali per la realizzazione dell'evento.

Sinergie culturali per la promozione del talento italiano

Questo importante appuntamento musicale si colloca all'interno del più ampio progetto Cidim Suono Italiano, un'iniziativa di ampio respiro sostenuta con convinzione dal Ministero della Cultura – Direzione generale spettacolo. L'obiettivo primario è la valorizzazione e la promozione del talento musicale italiano non solo in Europa, ma anche su scala globale. La stretta e proficua collaborazione tra le istituzioni coinvolte si rivela cruciale per offrire al pubblico slovacco un'immagine ben differenziata e di alto profilo della musica italiana, capace di abbracciare sia la ricchezza della tradizione storica sia le più innovative espressioni contemporanee.

Un aspetto significativo dell'evento è l'ingresso libero, una scelta che mira a rendere la musica d'autore accessibile a un pubblico quanto più vasto e variegato possibile, favorendo così una maggiore partecipazione culturale e un più profondo scambio artistico.

Luigi Attademo: un interprete di riferimento

Luigi Attademo è unanimemente riconosciuto come un chitarrista di spicco nel panorama musicale internazionale, apprezzato per la sua notevole versatilità e per la profondità delle sue interpretazioni. La sua carriera è costellata di collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali e di esibizioni in numerosi festival internazionali, dove ha costantemente dimostrato la qualità eccelsa delle sue esecuzioni.

La sua arte si distingue per la capacità di valorizzare con uguale maestria sia la musica antica, riportandola a nuova vita, sia le composizioni contemporanee, offrendo al pubblico un'esperienza sempre autentica e coinvolgente. La sua presenza a Bratislava conferma il suo ruolo di ambasciatore della chitarra italiana nel mondo.