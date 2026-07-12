L'isola di Capri ha tributato l'ultimo saluto a Peppino di Capri, icona della musica italiana e internazionale, il 12 luglio 2026. La cerimonia funebre si è svolta nella storica chiesa di Santo Stefano, nel cuore dell'isola, con familiari, amici e residenti. L'omelia del parroco ha evidenziato il vero amore della sua vita: la musica, una passione cui non ha mai rinunciato, rimanendo fedele a sé stesso lungo tutto il suo percorso artistico e personale. L'atmosfera ha riflesso il legame indissolubile con la sua terra, con la comunità caprese che ha reso omaggio al suo successo globale e alla sua incrollabile dedizione alla tradizione musicale caprese.

La salma, esposta in chiesa, era circondata da fiori e messaggi d'affetto.

Il Profondo Legame con Capri e la Carriera

Nato a Capri nel 1939 come Giuseppe Faiella, Peppino di Capri mantenne un legame indissolubile con la sua isola, autentico interprete della canzone napoletana e caprese. La chiesa di Santo Stefano, centro della celebre piazzetta, simboleggiava il suo radicamento civile e religioso. Nel corso della sua carriera ultradecennale, l'artista ha portato la musica italiana sui palcoscenici internazionali, fungendo da ponte tra la ricca tradizione partenopea e le nuove tendenze. La sua popolarità e il profondo legame con Capri, testimoniato dalla numerosa partecipazione alla cerimonia, si sono concretizzati anche nel sostegno a iniziative culturali locali.

L'Eredità di Peppino di Capri e il Patrimonio Culturale

La chiesa di Santo Stefano, scenario della commovente cerimonia, è un edificio storico e religioso di primaria importanza a Capri, edificato tra il XVI e il XVII secolo. Cuore religioso della comunità, custode di opere d’arte, è sempre stata centro di aggregazione per le ricorrenze capresi. La memoria di Peppino di Capri si unisce così alla valorizzazione del patrimonio culturale collettivo dell’isola. La musica e la cultura, nelle parole del parroco e nel sentimento diffuso, costituiscono "un’eredità da trasmettere attraverso le generazioni, come segno di continuità e identità", un messaggio che risuona nel ricordo dell'artista e della sua passione eterna per l'arte.