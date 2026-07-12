Un commosso saluto è stato tributato a Peppino di Capri, il celebre cantante scomparso, con i funerali che si sono svolti nella chiesa di Santo Stefano a Capri. La cerimonia ha visto una vasta partecipazione di cittadini e personalità, tutti riuniti per rendere omaggio all’artista che ha segnato la musica italiana. Il feretro, in legno chiaro e adornato con rose gialle, è stato accolto all’ingresso della chiesa dalle note dell’“Aria sulla quarta corda” di Johann Sebastian Bach, accompagnato dai figli del compianto artista. Tra la folla presente, spiccava anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a testimonianza del legame che Peppino di Capri aveva con il suo territorio e con il mondo dello spettacolo.

L’ultimo abbraccio di Capri al suo figlio illustre

L’intera isola di Capri si è stretta attorno al suo concittadino più illustre. La storica piazzetta, cuore pulsante dell’isola, si è animata di applausi e cori all’arrivo del feretro, in un’atmosfera di sentita partecipazione collettiva. Per consentire a tutti di seguire la cerimonia, un maxischermo è stato allestito. In segno di rispetto, l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, in vigore dalle ore 17. Il sindaco di Capri ha voluto sottolineare l’eredità lasciata da Peppino di Capri, affermando che l’artista «ha rappresentato un sogno per tanti italiani e ha onorato profondamente l’anima dell’isola».

Una cerimonia partecipata e un’eredità musicale intramontabile

La mattinata dei funerali ha visto la chiesa di Santo Stefano gremita, dove amici, familiari e numerosi rappresentanti del mondo dello spettacolo e dello sport si sono uniti nel ricordo. L’emozione era palpabile, con manifestazioni di affetto e applausi che hanno risuonato sia all’interno dell’edificio sacro sia all’esterno, dove una moltitudine di cittadini e turisti ha voluto tributare l’ultimo saluto al cantante. Le sue indimenticabili canzoni hanno accompagnato questo momento di congedo, risuonando dagli altoparlanti e rafforzando il ricordo di una carriera straordinaria, amata e apprezzata da generazioni di fan.

Peppino di Capri: l’icona della musica italiana

Giuseppe Faiella, universalmente conosciuto come Peppino di Capri, è stato uno dei più grandi e amati interpreti della musica leggera italiana. Nato nella sua amata Capri, ha saputo conquistare il successo con una serie di brani che hanno lasciato un’impronta indelebile in diverse generazioni. Il suo stile unico e la sua notevole capacità di rinnovarsi lo hanno reso un artista versatile e sempre attuale. La sua lunga e brillante carriera è stata costellata di innumerevoli successi e prestigiosi riconoscimenti, consolidando la sua figura come un pilastro e un punto di riferimento centrale nella storia della musica italiana.