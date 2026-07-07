Dal 17 al 19 luglio, la città di Bari si prepara ad accogliere la sesta edizione di Lungomare di Libri, una manifestazione letteraria che trasforma il suggestivo lungomare e i luoghi più iconici del capoluogo pugliese in una vasta libreria a cielo aperto. Il tema scelto per quest'anno, "Le trame del mondo", fungerà da filo conduttore per esplorare il libro come strumento essenziale per orientarsi nella complessità della realtà contemporanea. Attraverso un intreccio di racconti, analisi approfondite e diverse prospettive, l'evento mira a fornire una chiave di lettura per decifrare il presente.

Il cuore dell'evento: luoghi e protagonisti

La manifestazione si snoderà, come da tradizione, lungo la storica muraglia affacciata sul mare. Qui, le caratteristiche casette in legno bianche ospiteranno librerie e case editrici. L'evento coinvolgerà anche altri spazi significativi della città, tra cui piazza del Ferrarese, il Fortino Sant'Antonio, largo Vito Maurogiovanni, l'ex Mercato del Pesce e lo Spazio Murat. Questi luoghi diventeranno il fulcro di un'ampia fiera dell'editoria indipendente pugliese, che vedrà la partecipazione di oltre 60 tra librai ed editori, pronti a presentare una ricca e variegata selezione di titoli e a proporre numerose attività culturali.

Un programma ricco di incontri e la novità podcast

Lungomare di Libri offrirà un programma denso e stimolante, articolato in tre giornate, dal pomeriggio fino a sera inoltrata. Il pubblico potrà partecipare a dialoghi con autori, presentazioni editoriali di romanzi e saggi, coinvolgenti reading, momenti di approfondimento tematico, attività pensate appositamente per bambine e bambini, e preziosi consigli di lettura. Tra gli ospiti di rilievo attesi sul lungomare barese figurano nomi come Ascanio Celestini, Matteo Bussola, Farian Sabahi, Matteo Lancini, Mario Del Pero, Leo Ortolani, Ivan Cotroneo, Giovanni Semi, Nadeesha Uyangoda, Antonio Vassallo, Damiano Rizzi, Michele Emiliano, Franco Faggiani, Majid Bita, Francesco Carofiglio, Fulvio Frezza e Nunzia Antonino.

Una delle principali novità di questa sesta edizione è il lancio del progetto podcast intitolato "Marea. Storie di librerie a Bari". Realizzato in collaborazione con Ticket to Read di Margherita Schirmacher, il podcast si compone di una prima stagione di 26 episodi, ciascuno della durata di circa 15 minuti. Attraverso questo progetto, gli ascoltatori saranno guidati in un viaggio affascinante tra le librerie partecipanti a Lungomare di Libri, scoprendo le loro peculiarità, storie inedite, aneddoti curiosi e, naturalmente, suggerimenti di lettura.

La rete organizzativa e il sostegno istituzionale

L'iniziativa è il frutto della collaborazione e dell'impegno congiunto del Salone Internazionale del Libro di Torino, del Comune di Bari e de I Presìdi del libro.

L'evento gode inoltre del prezioso sostegno della Regione Puglia. L'obiettivo primario di questa sinergia è duplice: da un lato, valorizzare e promuovere l'editoria indipendente, offrendo una vetrina importante a piccole e grandi realtà editoriali; dall'altro, creare occasioni significative di incontro e scambio tra il pubblico, gli autori, gli editori e tutti gli operatori culturali, in un contesto che unisce la promozione della lettura alla riscoperta e valorizzazione degli spazi urbani di Bari.