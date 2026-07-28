L’Università della Valle d’Aosta ha annunciato l’attivazione, per il prossimo anno accademico, di un nuovo master universitario di primo livello in “Governance e sostenibilità delle aree montane”. Il percorso formativo, che prenderà il via il 27 novembre, si propone di formare professionisti capaci di affrontare le sfide e le opportunità legate al territorio montano. Sono disponibili 30 posti per questa iniziativa, promossa in collaborazione con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la Regione autonoma Valle d’Aosta.

Il master avrà una durata annuale e richiederà un impegno complessivo di 1.500 ore. Queste saranno ripartite tra attività didattica frontale, studio individuale, laboratori pratici, project work e una prova finale. La direzione del corso è affidata a Maria Debora Braga.

Agevolazioni economiche e finanziamenti

Per i primi venti candidati che si classificheranno utilmente in graduatoria, la quota di iscrizione, pari a 2.500 euro, sarà interamente coperta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i successivi dieci ammessi, dal ventunesimo al trentesimo posto, è prevista una quota agevolata di 1.750 euro, grazie al cofinanziamento dell’Ateneo.

La montagna: risorsa e sfida per la Valle d’Aosta

La nuova offerta formativa risponde a un’esigenza concreta della Valle d’Aosta, dove la montagna non è solo un elemento distintivo del paesaggio, ma una realtà da amministrare, tutelare e valorizzare quotidianamente per renderla sempre più sicura, vitale e attrattiva. Lo ha sottolineato Renzo Testolin, presidente della Regione e dell’Ateneo, durante la presentazione dell’iniziativa.

L’assessore Leonardo Lotto ha evidenziato come il master rappresenti “un segnale concreto di un’università sempre più legata al territorio di cui è espressione e con l’ambizione di diventare un’eccellenza sui temi della montagna e delle terre alte”.

Visione strategica dell’Ateneo

La rettrice Manuela Ceretta ha rimarcato che la proposta è “del tutto in linea con gli obiettivi strategici dell’Ateneo”, approvati di recente dal Consiglio dell’Università. Questi obiettivi mirano a coniugare la vocazione poliedrica dell’Ateneo con la costruzione di un’identità istituzionale distintiva, fortemente incentrata sulla montagna e le sue specificità.

La direttrice del master, Maria Debora Braga, ha precisato che le aree montane rappresentano oggi contesti in cui si intersecano cambiamenti climatici, transizione ecologica, trasformazioni demografiche, sfide economiche ed esigenze di governance territoriale. Tali dinamiche richiedono professionisti capaci di interpretare questa complessità e trasformarla in opportunità, rendendo le aree montane “spazi e laboratori di innovazione, di resilienza e di vivacità culturale”. Il master mira a formare una generazione in grado di concretizzare queste ambizioni.