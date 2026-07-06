L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha ufficialmente inaugurato il suo Bari International College presso la Chengdu Normal University, situata nella provincia cinese del Sichuan. L'evento, tenutosi il 6 luglio 2026, segna un passo significativo nella cooperazione accademica internazionale, frutto di una stretta collaborazione tra l'ateneo barese e l'istituzione cinese, con l'autorevole avallo del Ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese.

Questa nuova realtà accademica è destinata a diventare un polo di eccellenza, offrendo programmi congiunti di doppio titolo in settori strategici come la matematica, la fisica e la chimica.

Oltre alla formazione, il progetto mira a intensificare la mobilità di studenti e docenti tra i due Paesi e a promuovere lo sviluppo di attività di ricerca condivise. L'obiettivo primario è la creazione di percorsi formativi con una marcata vocazione internazionale, coinvolgendo circa 1.200 studenti che avranno l'opportunità unica di conseguire sia il titolo accademico rilasciato dalla Chengdu Normal University sia quello dell'Università di Bari.

Un ponte accademico tra Italia e Cina

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo accademico. Tra gli intervenuti, il presidente della Chengdu Normal University, Shi Shixin, e il rettore dell'Università di Bari, Roberto Bellotti.

Quest'ultimo ha ricevuto un prestigioso riconoscimento, il titolo di honorary professor, in virtù dell'eccellenza della sua attività scientifica. I corsi offerti dal college saranno interamente erogati in lingua inglese, con un corpo docente composto da professori italiani e cinesi provenienti da entrambe le università. Questo approccio garantirà agli studenti un'esperienza educativa immersiva in un contesto autenticamente multiculturale, caratterizzato da elevati standard accademici.

Il rettore Bellotti ha enfatizzato la portata dell'iniziativa, dichiarando: “Non si tratta semplicemente di un nuovo programma formativo, ma della costruzione di una piattaforma stabile di cooperazione internazionale che consentirà ai nostri studenti e ai nostri docenti di condividere esperienze, competenze e opportunità di ricerca in un contesto sempre più globale”.

Questa visione sottolinea l'ambizione di creare un ecosistema di scambio e innovazione continuo.

Prospettive di ricerca e sviluppo congiunto

A margine dell'evento inaugurale, la delegazione dell'Università di Bari ha avuto modo di visitare i dipartimenti scientifici della Chengdu Normal University. Durante gli incontri con docenti e studenti locali, sono state approfondite le concrete prospettive di collaborazione sia in ambito didattico che nella ricerca scientifica. Il vicerettore dell'università cinese, Ren Ligang, ha ribadito l'importanza strategica del progetto, affermando: “Questo progetto rappresenta un passo importante per l'internazionalizzazione della nostra università e l'Italia è per noi un partner fondamentale”.

Ligang ha inoltre esteso un invito a visitare la città di Chengdu, con l'auspicio di rafforzare ulteriormente i legami accademici e culturali tra i due atenei.

Il Bari International College si configura dunque come una robusta piattaforma di cooperazione educativa e scientifica, pienamente riconosciuta dalle istituzioni accademiche e governative di entrambi i Paesi. La sua istituzione rappresenta un modello esemplare di collaborazione internazionale nel settore universitario, proiettando l'Università di Bari in una dimensione globale e consolidando il suo ruolo di attore chiave nell'alta formazione e nella ricerca a livello mondiale.