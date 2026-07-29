L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha ufficialmente annunciato la propria adesione alla campagna nazionale 'R1pud1a', un'importante iniziativa volta a promuovere e diffondere la cultura della pace e del dialogo costruttivo all'interno degli atenei italiani. L'annuncio, avvenuto il 29 luglio 2026, segna un passo significativo per l'istituzione pugliese, che si unisce così a un network di atenei nazionali impegnati a veicolare messaggi di non violenza e convivenza civile.

Impegno per la Pace e il Dialogo nelle Università

La campagna 'R1pud1a' si configura come un progetto ambizioso, mirato a sensibilizzare profondamente l'intera comunità accademica – dagli studenti ai docenti, passando per il personale tecnico-amministrativo – sui temi cruciali della pace, della non violenza e della convivenza civile.

Attraverso la sua partecipazione, l'Università di Bari intende rafforzare il proprio impegno nella promozione di questi valori, pilastri fondamentali per una società contemporanea più giusta e inclusiva. L'ateneo ha enfatizzato l'importanza strategica di tali iniziative, capaci di stimolare un confronto aperto e una crescita culturale diffusa. Come dichiarato dall'ateneo, "La cultura della pace è un valore imprescindibile per la formazione delle nuove generazioni", sottolineando la sua responsabilità educativa.

L'Università di Bari: Un Polo di Responsabilità Sociale

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro si conferma uno dei principali e più dinamici atenei del Sud Italia. Con una vasta e diversificata offerta formativa, l'istituzione vanta una presenza attiva e riconosciuta nel panorama culturale e scientifico nazionale.

Da tempo, l'ateneo è promotore di numerose iniziative dedicate all'inclusione, alla ricerca innovativa e alla diffusione di valori etici, collaborando con enti e istituzioni a livello locale e nazionale. L'adesione alla campagna 'R1pud1a' si inserisce perfettamente in questo solco, rappresentando un'ulteriore espressione delle sue consolidate attività di responsabilità sociale e di promozione di una cittadinanza attiva e consapevole, elementi distintivi dell'università pugliese.