L'Università di Bolzano si conferma ancora una volta al vertice della classifica Censis 2026, ottenendo il primo posto tra gli atenei non statali italiani. Questo prestigioso riconoscimento, frutto dell'analisi annuale condotta dal Centro Studi Investimenti Sociali, consolida la posizione dell'istituzione altoatesina che mantiene la vetta per il secondo anno consecutivo. Un risultato che sottolinea il costante impegno dell'ateneo nel rafforzare la propria eccellenza nel panorama accademico nazionale e internazionale.

Crescita delle Candidature e Fattori di Successo

Il primato nella classifica Censis si accompagna a un notevole incremento nelle adesioni. L'Università di Bolzano ha infatti registrato una crescita significativa delle candidature per l'anno accademico 2026/2027. In particolare, si è osservato un aumento del 15% delle domande di iscrizione per i corsi di laurea triennale e magistrale rispetto all'anno precedente. Questo dato evidenzia l'attrattiva crescente dell'ateneo, che attribuisce il proprio successo alla "qualità dei servizi e all'internazionalità", considerate i suoi principali punti di forza. La metodologia di valutazione della classifica Censis, infatti, prende in esame diversi parametri cruciali, tra cui la qualità dei servizi offerti agli studenti, le borse di studio disponibili, l'efficienza delle strutture, il grado di internazionalizzazione e l'efficacia della comunicazione.

L'Identità e la Missione di Unibz

Fondata nel 1997, l'Università di Bolzano (Unibz) si distingue per la sua peculiare offerta trilingue, con corsi di laurea erogati in italiano, tedesco e inglese. Questa caratteristica, unita a un forte orientamento internazionale, attrae studenti da numerosi Paesi, creando un ambiente accademico dinamico e multiculturale. La missione principale dell'ateneo è promuovere una formazione di alta qualità e una ricerca interdisciplinare all'avanguardia. Particolare enfasi viene posta sull'innovazione e sulla stretta collaborazione con il territorio, elementi che contribuiscono a un impatto significativo sulla comunità locale e oltre. Le sedi principali dell'università sono strategicamente collocate a Bolzano, con ulteriori campus a Bressanone e Brunico, garantendo una presenza capillare nella regione.

Offerta Formativa e Impegno per gli Studenti

L'Unibz si caratterizza anche per un eccellente rapporto tra studenti e docenti, che favorisce un ambiente di apprendimento personalizzato e un'interazione più diretta e proficua. L'ampia offerta formativa comprende corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato, coprendo settori strategici quali le scienze economiche, le scienze ingegneristiche, le scienze pedagogiche e le scienze sociali. L'impegno dell'Università di Bolzano non si ferma all'eccellenza didattica e di ricerca; l'ateneo continua a investire in modo significativo in nuove infrastrutture e servizi per gli studenti. Questo costante miglioramento mira a consolidare ulteriormente la sua reputazione a livello nazionale e internazionale, garantendo un'esperienza universitaria completa e di alto livello per tutti i suoi iscritti.