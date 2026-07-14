L'Università di Messina ha registrato un significativo avanzamento nella classifica Censis delle Università Italiane, pubblicata il 14 luglio 2026. L'ateneo si è posizionato al dodicesimo posto nella graduatoria generale dei Grandi Atenei italiani, guadagnando tre posizioni rispetto all'edizione precedente. Il punteggio complessivo di 81,5, con un incremento di 2,2 punti, consolida la sua presenza tra le istituzioni accademiche.

Comunicazione digitale e borse di studio: i punti di forza

L'Ateneo di Messina ha mostrato crescita in quasi tutti gli indicatori esaminati dalla classifica Censis.

Il risultato più rilevante è l'indicatore "Comunicazione e servizi digitali", dove UniMe ha ottenuto un punteggio di 107, il più alto tra i Grandi Atenei italiani, evidenziando l'efficacia delle strategie per l'offerta digitale. Un altro significativo miglioramento si è avuto nelle borse di studio, passate da 81 a 88 punti. Questo progresso colloca l'Università di Messina al quarto posto tra i Grandi Atenei per tale parametro, sottolineando l'attenzione al diritto allo studio e al supporto economico.

La rettrice Spatari: segnale incoraggiante e visione futura

La rettrice Giovanna Spatari ha commentato i risultati, definendoli "un segnale incoraggiante, che riflette il lavoro svolto negli ultimi anni su più fronti".

Ha specificato che l'impegno si è concentrato sulla comunicazione istituzionale e sui servizi digitali rivolti a studenti. La rettrice ha aggiunto: "Sono risultati che ci indicano la direzione giusta e che ci spingono a continuare a investire nella qualità dei servizi e nell'attenzione al diritto allo studio". Tali dichiarazioni rafforzano la visione strategica dell'Università di Messina, proiettata verso un costante miglioramento e l'offerta di opportunità per la sua comunità.

L'Università di Messina, in linea con i successi ottenuti, si impegna a promuovere formazione, ricerca e trasferimento tecnologico. L'ateneo offre servizi e opportunità per studenti e personale accademico, garantendo un ambiente inclusivo e innovativo.

Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo delle competenze digitali e al sostegno al diritto allo studio, aspetti che trovano conferma nei positivi riscontri della classifica Censis. Questo approccio strategico mira a garantire un'esperienza universitaria completa e all'avanguardia.