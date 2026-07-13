L’Università di Torino inaugura oggi, lunedì 13 luglio 2026, un nuovo spazio operativo all’interno delle Ogr Tech, l’innovation hub delle Ogr Torino promosso dalla Fondazione Crt. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato la rettrice Cristina Prandi, la presidente della Fondazione Crt Anna Maria Poggi, l’amministratore delegato delle Ogr Torino Davide Canavesio e il vicerettore all’Innovazione Marco Pironti. L’iniziativa si pone l’obiettivo strategico di rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, consolidando ulteriormente la già proficua collaborazione tra l’Ateneo torinese e la Fondazione Crt.

Un polo strategico per l'innovazione

Questo nuovo spazio operativo rappresenta un tassello fondamentale nelle azioni volte a consolidare l’ecosistema dell’innovazione dell’Università di Torino, un percorso sostenuto anche dal significativo contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. La nuova sede sarà un polo nevralgico dedicato a molteplici attività: dal networking agli incontri mirati con imprese, startup e investitori. Ospiterà inoltre eventi focalizzati sull’innovazione e iniziative specifiche per valorizzare la ricerca, le infrastrutture scientifiche avanzate e le competenze distintive dell’Ateneo. Ricercatori, docenti e personale specializzato nel trasferimento tecnologico avranno a disposizione postazioni condivise, ideali per lo sviluppo di nuovi progetti e la creazione di sinergie e collaborazioni.

Innosfera: il portale per il dialogo con il mondo produttivo

Tra gli strumenti chiave che saranno attivamente promossi all’interno del nuovo spazio alle Ogr Tech spicca Innosfera, il portale ufficiale dell’Università di Torino interamente dedicato all’innovazione e all’offerta di servizi specifici per il mondo produttivo. Il portale offre un accesso completo a informazioni su bandi, opportunità di finanziamento, iniziative di trasferimento tecnologico e un supporto concreto alla creazione di startup e spin-off accademici. Innosfera si configura così come un punto di accesso privilegiato per aziende, ricercatori e studenti che desiderano sviluppare progetti innovativi e interagire attivamente con l’intero ecosistema dell’innovazione dell’Ateneo torinese.

Le prospettive dei vertici istituzionali

La rettrice Cristina Prandi ha evidenziato l’importanza strategica di questa apertura, affermando che «L’innovazione è parte integrante della missione dell’università e deve dialogare con il sistema delle imprese». Ha inoltre sottolineato come la collocazione alle Ogr Tech faciliti concretamente l’incontro e la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello produttivo. Per Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione Crt, il nuovo spazio rappresenta «una tappa importante nella crescita dell’ecosistema dell’innovazione», che contribuirà significativamente alla valorizzazione dei talenti e allo sviluppo di nuove sinergie. Davide Canavesio, amministratore delegato delle Ogr Torino, ha rimarcato come la presenza dei due atenei torinesi all’interno dello stesso hub rafforzi un modello virtuoso basato sulla collaborazione sinergica tra ricerca, impresa e tecnologia, accrescendo la competitività territoriale.

Infine, il vicerettore all’Innovazione Marco Pironti ha illustrato l’obiettivo ambizioso di accompagnare la ricerca lungo l’intero percorso dell’innovazione: dalla valorizzazione dei risultati scientifici fino alla concreta nascita di startup e spin-off, generando così nuove opportunità di sviluppo per l’intero sistema produttivo piemontese.