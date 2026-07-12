Il Macerata Opera Festival presenta la sua 62ª edizione all’Arena Sferisterio, dal 17 luglio al 9 agosto 2026. L’apertura è con il nuovo allestimento del Nabucco di Giuseppe Verdi, diretto da Fabrizio Maria Carminati, regia di Paul-Émile Fourny (coproduzione Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi). Con le star Anastasia Bartoli, Marta Torbidoni, Piero Pretti. In programma anche Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Spettacoli alle 21:00. Un evento speciale, i Carmina Burana, è in calendario il 7 agosto.

Programmazione e iniziative per i giovani

Il festival propone “Anteprime giovani” per gli under 30, con recite speciali prima delle principali: Nabucco (14 luglio), Barbiere di Siviglia (15 luglio) e Trovatore (16 luglio). I biglietti costano 12 euro per gli under 30. Ingresso gratuito bambini 0-3 anni; agevolazioni per disabili.

Biglietti, prezzi e informazioni pratiche

Biglietti opere: da 15 euro (Balconata) a 200 euro (Platino Prime). Riduzioni 20% per under 30 e over 65. Repliche: Platino 170 euro (ridotto 136); altri settori da 120 (Oro) a 25 (Giallo). Carmina Burana: 15-60 euro, con riduzioni. Carnet: “OPEN 3” (un biglietto/titolo, sconto 25% Oro/Platino); “OPEN 6” (due biglietti/titolo, sconto 30%).

L’Arena Sferisterio (Piazza Nazario Sauro, Macerata centro storico) è accessibile in auto, treno, aereo. Parcheggio gratuito dopo le 20:00. Biglietteria fisica (Piazza Mazzini 10): mart-sab 10:00-13:00/16:30-19:30; serate spettacolo dalle 20:00. Online: Vivaticket. Spettacoli 21:00 (cancelli 45 min prima). Vietati vetro, cibo/bevande esterne, dispositivi professionali. Maltempo: posticipo fino a 120 min, nessun rimborso a spettacolo iniziato. Sovratitoli italiano/inglese.