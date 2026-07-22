Il MADE Film Festival ha ufficialmente aperto le candidature per la quarta edizione del bando Corporate Movies. L'iniziativa, promossa dalla Camera di commercio di Bergamo, si terrà a Bergamo dall'11 al 13 novembre presso lo Spazio Daste. Il concorso è dedicato ai cortometraggi d'impresa contemporanei e si rivolge a imprese, istituzioni, associazioni di categoria, autori, registi, case di produzione e agenzie di comunicazione che utilizzano il linguaggio audiovisivo per raccontare la propria identità e i valori aziendali.

Concorso Corporate Movies: Regolamento e Scadenze

Il Concorso Corporate Movies è una competizione internazionale che accoglie cortometraggi della durata massima di quindici minuti, realizzati dopo il primo gennaio 2021. La partecipazione è gratuita e le candidature devono essere presentate entro l'11 settembre 2026 tramite il sito ufficiale del festival. Per iscriversi, è necessario compilare il form online e inviare un link all'opera (preferibilmente Vimeo o YouTube), corredato dai materiali informativi richiesti e dalla scheda di iscrizione completa. Le opere selezionate saranno richieste in formato digitale per la proiezione durante il festival.

Premi e Obiettivi del Festival

Durante le giornate del festival, i cortometraggi finalisti saranno proiettati e concorreranno all'assegnazione del Premio MADE Film Festival, conferito dalla Camera di commercio di Bergamo e del valore di 5.000 euro.

La Camera di commercio di Brescia assegnerà inoltre il Premio Speciale FUTURA, del valore di 4.000 euro, dedicato alle opere che si distingueranno per l'attenzione ai temi dell'ambiente e della sostenibilità.

Nato nel contesto di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, il festival mira a valorizzare il patrimonio culturale d'impresa, la memoria del lavoro e il "saper fare" che caratterizzano il tessuto economico italiano. Attraverso il cinema e le arti audiovisive, il festival racconta l'impresa non solo come soggetto produttivo, ma come espressione di identità, innovazione, relazioni sociali e trasformazioni culturali.

Il Valore del Cinema d'Impresa e le Attività Collaterali

Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di commercio di Bergamo, ha sottolineato come i corporate movies rappresentino un canale innovativo per documentare i valori e la cultura d'impresa, coinvolgendo efficacemente anche le nuove generazioni.

Il festival offre incontri, proiezioni, attività formative rivolte ai giovani, workshop di networking tra imprese e professionisti della comunicazione, oltre a momenti di confronto dedicati alla cultura d'impresa e alla valorizzazione della memoria del lavoro, rendendo il MADE Film Festival un appuntamento completo e stimolante.