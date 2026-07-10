La leggendaria popstar Madonna torna a dominare le classifiche italiane: il suo nuovo album, "Confessions II", ha conquistato la vetta degli album più venduti della settimana. Questo traguardo, rilevato da FIMI/NIQ, segna un significativo ritorno per l'artista, che non occupava il primo posto da ben undici anni. Il successo è duplice, poiché "Confessions II" si è imposto sia nella graduatoria generale degli album che in quella dedicata ai supporti fisici, includendo CD, vinili e musicassette, dimostrando la sua ampia risonanza nel panorama musicale italiano.

Il podio: Madonna spodesta Ultimo, Geolier stabile

L'album "Confessions II" si distingue per le sue 16 tracce, sapientemente mixate in un flusso continuo, attraverso le quali Madonna esplora con profondità temi universali quali l'amore, il trauma, la perdita e la guarigione. Con questo lavoro discografico, la regina del pop ha spodestato dalla prima posizione il cantautore Ultimo, che fino a questa settimana dominava la classifica con il suo acclamato album "Il giorno che aspettavo". L'album di Ultimo, nella sua "favola per sempre edition", era reduce dal mega concerto che ha radunato ben 250mila spettatori a Tor Vergata, testimoniando il grande affetto del pubblico.

Sul terzo gradino del podio si posiziona il rapper napoletano Geolier con il suo album "Tutto è possibile".

La sua presenza nella top ten è ulteriormente rafforzata dall'ottava posizione, mantenuta stabilmente, con "Dio lo sa – Atto II", un lavoro che vanta una notevole longevità, essendo presente nelle zone alte della classifica da ben 109 settimane. Immediatamente a seguire, al quarto posto, troviamo Olly con "Tutta Vita (sempre)", che mantiene la stessa posizione della settimana precedente. Un interessante scambio di posizioni si registra tra Bresh, ora quinto con "Mediterraneo (dopo il mare)", repack del suo terzo apprezzato album in studio, e Shiva, che scende al sesto posto con "Vangelo".

Le altre posizioni della Top Ten

Completano la top ten altri nomi di rilievo del panorama musicale. All'ottavo posto si posiziona Bad Bunny con il suo album "Debí tirar mas fotos".

Segue al nono posto Achille Lauro con "Comuni Mortali", mentre la decima posizione è occupata da Samurai Jay con "Amatore". Queste presenze nella parte finale della classifica settimanale riflettono una notevole stabilità rispetto alle rilevazioni della settimana precedente, confermando il gradimento del pubblico per questi artisti e i loro lavori.

Le classifiche settimanali, curate con precisione da FIMI/NIQ, rappresentano l'organismo ufficiale che monitora le vendite di album e singoli nel territorio italiano. L'aggiornamento costante delle posizioni offre un'istantanea fedele delle preferenze di acquisto degli ascoltatori italiani, fungendo da riferimento cruciale per l'intero settore musicale nazionale e indicando le tendenze del mercato discografico.