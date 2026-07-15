Lo spettacolo di Giorgio Panariello, attesissimo appuntamento della sera del 15 luglio 2026, è stato annullato. L'evento, che avrebbe dovuto animare il palco del Lake Sound Park, allestito presso l'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, non si terrà a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Gli organizzatori hanno ufficializzato la cancellazione, spiegando che il maltempo che ha colpito la zona ha reso impossibile lo svolgimento della serata in sicurezza, deludendo le aspettative del pubblico che si preparava ad accogliere il noto comico e attore.

La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di artisti e spettatori, in linea con le previsioni meteo che indicavano un peggioramento delle condizioni.

Dettagli sui rimborsi per i biglietti acquistati

In merito ai biglietti già acquistati per lo spettacolo di Panariello, gli organizzatori hanno fornito chiare indicazioni. Si specifica che tutti gli acquirenti riceveranno a breve una comunicazione dettagliata direttamente dalle rispettive biglietterie. Questa comunicazione conterrà tutte le informazioni necessarie per procedere con le richieste di rimborso. È stato inoltre precisato che gli importi verranno riaccreditati utilizzando lo stesso metodo di pagamento impiegato al momento dell'acquisto, garantendo così una procedura snella e diretta per gli spettatori.

Un'attenzione particolare è rivolta a coloro che hanno effettuato l'acquisto presso i punti vendita Ticketone: per questi specifici casi, le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso il portale dedicato www.rimborsi-ticketone.it. La scadenza ultima per presentare tali richieste è fissata per il 31 luglio 2026, un termine da rispettare per assicurarsi il riaccredito.

Il contesto del Lake Sound Park e la prestigiosa cornice di Villa Erba

Il Lake Sound Park si conferma come un appuntamento di rilievo nel panorama dei festival musicali estivi. La manifestazione, che si tiene nella suggestiva località di Cernobbio, ha la sua sede nell'ex galoppatoio di Villa Erba, un'area che si trasforma in un vibrante palcoscenico per eventi di grande richiamo.

Villa Erba stessa rappresenta un simbolo di eleganza e storia. Questa magnifica villa, affacciata sulle incantevoli rive del Lago di Como, è rinomata a livello internazionale per la sua capacità di ospitare un'ampia varietà di eventi, dai congressi di prestigio alle manifestazioni culturali e musicali di alto profilo. L'ex galoppatoio, parte integrante del vasto complesso di Villa Erba, offre uno spazio ampio e versatile, ideale per accogliere un pubblico numeroso e garantire la riuscita di spettacoli e concerti durante la stagione più calda, arricchendo l'offerta turistica e culturale del territorio comasco.