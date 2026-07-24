Il concerto di Angelo Branduardi al Forte di Bard, atteso appuntamento della rassegna Aosta Classica, è stato posticipato di 24 ore. L'evento, originariamente previsto per la serata di sabato 25 luglio, si terrà ora domenica 26 luglio, mantenendo lo stesso orario. La decisione è stata presa a causa delle avverse previsioni di maltempo, con forti temporali e possibili grandinate, attese per il pomeriggio e la notte di sabato sulla Valle d'Aosta.

La decisione del rinvio: sicurezza e prudenza

L'associazione culturale Aosta Classica, organizzatrice dell'evento, ha spiegato che la scelta di rinviare il concerto è stata dettata da un'attenta valutazione delle condizioni meteorologiche.

Gli organizzatori hanno sottolineato che "non è nostra abitudine spostare i concerti sulla base delle previsioni meteo, ma l'intensità dei fenomeni atmosferici di questo periodo consiglia prudenza". Questa dichiarazione evidenzia la natura eccezionale della decisione, adottata in via precauzionale per garantire la massima sicurezza di musicisti, tecnici e pubblico. La necessità di tale cautela è stata rafforzata dall'intensità dei fenomeni atmosferici registrati nelle ultime settimane, che hanno reso le previsioni per sabato particolarmente preoccupanti, con l'obiettivo primario di assicurare uno svolgimento sereno e senza rischi dell'evento.

Informazioni sui biglietti e rimborsi

I biglietti già acquistati per la data di sabato 25 luglio rimarranno validi per il nuovo appuntamento di domenica 26 luglio.

Non sarà quindi necessario effettuare alcuna sostituzione. Gli spettatori che, a causa di questo cambio di data, non potranno essere presenti alla serata di domenica, avranno la possibilità di richiedere il rimborso del costo del biglietto. Tale procedura dovrà essere gestita esclusivamente attraverso il circuito TicketOne, l'unico canale autorizzato alla vendita dei tagliandi. L'associazione Aosta Classica conferma il proprio impegno a offrire un'esperienza musicale di alta qualità, assicurando che il concerto di Angelo Branduardi possa svolgersi nelle migliori condizioni possibili, nel rispetto delle norme di sicurezza e del comfort del pubblico.