La danzatrice, coreografa, regista e attivista sudafricana Mamela Nyamza è protagonista alla Biennale Danza 2026 di Venezia con la prima europea del suo nuovo lavoro, ‘The Herd/Less’. Insignita del Leone d’argento, l’artista presenta al Teatro Piccolo Arsenale un inno di liberazione dei corpi e rivendicazione identitaria. Nata a Città del Capo nel 1976, Nyamza ha plasmato il suo percorso artistico sfidando condizionamenti sociali, pregiudizi razziali e norme di genere, influenzandone la carriera.

‘The Herd/Less’: autobiografia e denuncia

Lo spettacolo ‘The Herd/Less’ esplora il duplice significato di “gregge”: collettività armonica o sottomissione.

Nyamza fonde linguaggi coreografici – modern, jazz, gumboot – attingendo alle sue radici culturali e all’esperienza di donna nera, queer e artista. L’opera trae ispirazione dalla morte della madre, avvenuta nelle baracche di Città del Capo. Il metallo delle baracche, su cui i danzatori si muovono, narra. La coreografa affronta temi di vulnerabilità e violenza, contrapponendo l’illusione di un mondo ideale a una realtà.

Il Leone d’argento e nuove prospettive

Il Leone d’argento a Mamela Nyamza celebra un percorso artistico che ha infranto le convenzioni del balletto classico, con una visione innovativa e inclusiva della danza. La sua ricerca coreografica, radicata nella memoria collettiva e nella storia sudafricana, si interseca con temi di genere, società e politica.

La sua presenza alla Biennale Danza è cruciale per ampliare gli orizzonti della manifestazione, valorizzando prospettive meno eurocentriche e offrendo un esempio alle nuove generazioni di artisti.

Il percorso di Mamela Nyamza

Mamela Nyamza è figura di spicco nella danza contemporanea internazionale. Cresciuta a Gugulethu, ha iniziato a danzare in contesti non convenzionali, distinguendosi come unica studentessa nera tra coetanei bianchi a Pretoria. La sua carriera è fiorita attraverso creazioni coreografiche intime e un costante impegno per la sua identità artistica. Il Leone d’argento alla Biennale Danza 2026 rappresenta un traguardo fondamentale, riconoscendo il valore di una ricerca che coniuga autobiografia, denuncia e innovazione.