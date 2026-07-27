Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) presenta un nuovo ciclo di eventi serali intitolato “MANNight, straordinarie aperture. Il futuro incontra il passato”. Dal 3 settembre al 22 ottobre, l’iniziativa prevede otto appuntamenti settimanali che offriranno un’esperienza immersiva tra arte, musica e innovazione nelle sale del museo.

Durante queste serate, il MANN resterà aperto fino alle 23:30, con accesso dalle 19:00 tramite un biglietto speciale di 10 euro. Il programma, che unisce musica, danza, installazioni multimediali, tableaux vivants, bodypainting e DJ-set, è stato ideato per un coinvolgimento attivo del pubblico.

Il direttore generale del MANN, Francesco Sirano, ha sottolineato l'obiettivo di rendere il museo un “spazio di sperimentazione”, proponendo un “viaggio interiore” oltre che storico. I visitatori potranno interagire con gli artisti, seguire una mappa degli spettacoli, diventare modelli per il bodypainting ispirato alle collezioni o creare opere digitali, trasformando emozioni in segni e suoni. Non mancheranno performance di danza con percussioni tribali e momenti musicali a sorpresa, come quartetti d'archi che fondono armonie classiche e pop. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Casa del Contemporaneo produzioni teatrali e La Santissima Community Hub.

Le serate e il coinvolgimento attivo

Il ciclo “MANNight” rappresenta una delle principali novità della programmazione autunnale. Le aperture straordinarie si terranno ogni giovedì sera, dalle 19:00 alle 23:30, offrendo l'opportunità di esplorare le collezioni in una suggestiva atmosfera notturna. Il biglietto serale costa 10 euro, con ridotto a 2 euro per i giovani dai 18 ai 25 anni e ingresso gratuito per i minori di sei anni.

Le otto serate sono programmate per il 3, 10, 17 e 24 settembre, e per il 1, 8, 15 e 22 ottobre. Questa iniziativa permette di vivere il patrimonio archeologico del MANN sotto una nuova luce, rafforzando la partecipazione attiva del pubblico e il dialogo tra tradizione, innovazione e territorio.

Il MANN: storia e patrimonio

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, situato in Piazza Museo, è un polo culturale di spicco in Italia. Fondato nel XVIII secolo, ospita vaste e celebri collezioni di reperti dagli scavi di Pompei ed Ercolano, oltre a sezioni egizie e preistoriche. Negli ultimi anni, il museo ha promosso numerosi progetti di valorizzazione, inclusi eventi serali e iniziative per avvicinare un pubblico più ampio, anche attraverso performance artistiche e multimediali.

Le aperture straordinarie del 2026 si inseriscono in un percorso di rinnovamento, focalizzato su accessibilità e sperimentazione. La sede museale, nota per la sua architettura e le collezioni stabili, si conferma così un laboratorio culturale dinamico, capace di stimolare la creatività e interagire con diversi pubblici attraverso molteplici linguaggi artistici.