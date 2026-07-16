Sono terminate a Manoppello le riprese di "Le voci di Marcinelle", il docufilm diretto da Davide Cavuti che racconta la tragedia del Bois du Cazier, dove l'8 agosto 1956 morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani. Tra le vittime anche 60 abruzzesi, 22 dei quali provenienti proprio da Manoppello, paese simbolo del sacrificio della regione.

Un viaggio tra memoria e luoghi del dolore

Le riprese del progetto, iniziate il 26 aprile scorso, si sono svolte tra Belgio e Italia. La troupe ha lavorato prima a Marcinelle e Mons, poi in diverse località italiane: Roma e in Abruzzo, con set a Manoppello, Pescara, Francavilla al Mare, Chieti, Atessa e Spoltore.

A guidare gli spettatori nei luoghi della memoria sarà il giornalista Luca Telese.

Il cast e le testimonianze

Il docufilm vede la partecipazione straordinaria di Michele Placido e un cast composto da Massimiliano Gallo, Giorgio Pasotti, Sebastiano Somma, Edoardo Siravo, Pino Ammendola, Marco Bocci e Tiziana Di Tonno.

Nel progetto sono presenti anche i giovani attori abruzzesi Riccardo Iezzi e Riccardo Di Sante. Tra le testimonianze raccolte figurano quelle di Dacia Maraini, dell'ex premier del Belgio Elio Di Rupo e di Carmine Catenacci, prorettore vicario dell'Università G. D'Annunzio.

Davide Cavuti, autore del soggetto e della colonna sonora, ha firmato la sceneggiatura insieme a Luca Telese e al giornalista Domenico Ranieri.

La fotografia è curata da Matteo Veleno.

Il messaggio del regista

Completano la squadra del film Emanuele D'Ancona per scenografia e archivio, Nico Di Candia per il suono in presa diretta, Ilaria Muccetti per la comunicazione e Pietro Nissi come fotografo di scena.

"Devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato al progetto - dichiara Cavuti -. Un grazie particolare agli attori che hanno accolto il mio invito a partecipare a questa avventura cinematografica che, spero, possa contribuire a mantenere viva la memoria sulla tragedia di Marcinelle e a tenere alta l'attenzione sulla sicurezza nei posti di lavoro".