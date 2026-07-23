La 83ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre, vedrà la partecipazione di quattro film italiani nella prestigiosa sezione competitiva Orizzonti. L'annuncio è stato dato dal direttore della Mostra, Alberto Barbera, che ha presentato con entusiasmo i titoli scelti per questa importante sezione, da sempre dedicata alla scoperta delle nuove tendenze e delle voci emergenti del cinema mondiale.

Tra i film italiani in concorso, spicca "La Ragazza Con La Leica" di Alina Marazzi, che avrà l'onore di aprire ufficialmente la sezione Orizzonti.

A seguire, l'opera prima di Anna Foglietta, intitolata "Una Storia", segna il suo debutto alla regia. La selezione include anche "La Città Dei Vivi" di Edoardo Gabbriellini, un'opera attesa che promette di suscitare interesse. Infine, l'esordio alla regia di Tommaso Landucci con "I figli della scimmia" completa il quartetto. Questi titoli rappresentano una significativa varietà di stili e tematiche narrative, confermando la vivace e costante presenza del cinema italiano nella ricerca cinematografica contemporanea a livello internazionale.

I quattro film italiani protagonisti a Orizzonti

La curata selezione per la sezione Orizzonti sottolinea l'attenzione della Mostra di Venezia verso le nuove voci e i talenti emergenti del panorama cinematografico italiano.

Il film "La Ragazza Con La Leica", diretto da Alina Marazzi, è stato scelto per inaugurare la sezione, un riconoscimento importante per la sua visione artistica. L'attrice Anna Foglietta si cimenta per la prima volta dietro la macchina da presa con "Una Storia", proponendo una prospettiva inedita. Anche Tommaso Landucci fa il suo esordio con "I figli della scimmia", dimostrando il fermento creativo della nuova generazione di registi. Completa il gruppo "La Città Dei Vivi" di Edoardo Gabbriellini, un'opera che si inserisce nel solco della ricerca estetica e narrativa promossa dalla sezione. Questa composizione evidenzia un impegno concreto nel valorizzare la produzione nazionale innovativa.

Orizzonti: la vetrina per le nuove frontiere del cinema

La sezione Orizzonti è una delle componenti competitive più dinamiche della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. È stata concepita per esplorare e promuovere le nuove tendenze estetiche e narrative che stanno plasmando il cinema mondiale. Fin dalla sua introduzione, questa sezione si è distinta per la capacità di accogliere e valorizzare opere cinematografiche innovative e sperimentali, provenienti da un'ampia gamma di paesi. Orizzonti si è affermata come un punto di riferimento essenziale per la ricerca e l'evoluzione del linguaggio cinematografico internazionale, offrendo una piattaforma unica per registi con visioni originali.

La notevole presenza di quattro film italiani nell'edizione numero 83 di Orizzonti evidenzia il ruolo centrale e la vitalità del cinema nazionale nel panorama delle nuove produzioni e delle sperimentazioni artistiche. L'evento, che si svolgerà come previsto dal 2 al 12 settembre, ribadisce la posizione di Venezia come uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi per l'intera industria cinematografica globale, un crocevia fondamentale per l'arte e l'innovazione del grande schermo.