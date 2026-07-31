Tra il 1946 e il 1956, oltre 140 mila italiani varcarono le Alpi per lavorare nelle miniere di carbone della Vallonia, in Belgio. Questa massiccia emigrazione italiana fu il risultato di un accordo tra i due Paesi, che prevedeva la fornitura quotidiana di carbone in cambio di manodopera. L'Italia del dopoguerra versava in gravi condizioni economiche, con due milioni di disoccupati e intere regioni in miseria. Al contrario, la Vallonia soffriva una carenza di minatori che frenava la produzione energetica, cruciale per la ricostruzione europea. Sebbene l'impiego nelle miniere fosse presentato come allettante attraverso manifesti diffusi in tutta Italia, la realtà per i lavoratori era estremamente dura e ricca di sacrifici spesso taciuti.

Questo contesto storico è il fulcro del documentario scritto e diretto da Salvatore Braca, prodotto da Pandataria Film con Rai Documentari, realizzato in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle.

Il documentario, che andrà in onda il 9 agosto 2026 su Rai 1 in uno speciale Tg1, ripercorre lo storico disastro avvenuto l'8 agosto 1956 nella miniera di Le Bois du Cazier, dove persero la vita 262 persone, di cui 136 italiani. L'opera intende rendere omaggio alle vittime e preservare la memoria di una delle più grandi catastrofi sul lavoro del dopoguerra. Tra le vittime italiane, sessanta provenivano dall'Abruzzo, in particolare dalla provincia di Chieti, e ventidue dal paese minerario di Manoppello, in provincia di Pescara.

Presentato il 6 agosto al Ministero degli Affari Esteri, il lavoro di Braca mira a stimolare una riflessione sulle conseguenze dell'emigrazione e sul sacrificio dei lavoratori all'estero. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato come «Marcinelle rappresenti una grande ferita italiana ed europea, ma anche un monito e un'eredità. Un monito, perché la sicurezza sul lavoro è una responsabilità di tutti e una battaglia di civiltà. Un'eredità, perché dal sacrificio di quei minatori è nata anche l'Europa dei diritti e delle tutele. Ed è nostro dovere ricordarlo».

Marcinelle: dalla memoria storica alla scena teatrale

Le celebrazioni per i 70 anni dalla tragedia sono arricchite anche da altre iniziative culturali, come il progetto teatrale dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles.

Lo spettacolo Una storia italiana, scritto da Ariele Vincenti, porta in scena la vicenda dei minatori italiani attraverso una drammaturgia sonora e sette tappe simboliche: dall’arrivo alle baracche fino al rito corale dell’8 agosto 1956 e al requiem della miniera. Vincenti, insieme a Luca Ferrini e a un cast corale, restituisce la dimensione umana e comunitaria dell'emigrazione, mostrando come i minatori, provenienti da molte regioni italiane, costituissero un mosaico di dialetti e storie che trovarono unità nella fatica condivisa, più che nella retorica nazionale.

Il disastro del Bois du Cazier, che causò la morte di 262 lavoratori provenienti da dieci diversi Paesi europei, è riconosciuto non solo come una ferita per l'Italia, ma come un momento cruciale per la coscienza europea in materia di diritti e sicurezza sul lavoro.

Questa tragedia ha contribuito a rafforzare i legami tra Italia, Belgio e, più in generale, tra i popoli dell'allora nascente Unione Europea, alimentando un dibattito fondamentale sulla tutela dei lavoratori migranti.

L'eredità di Marcinelle: memoria, diritti e consapevolezza

La narrazione offerta dal documentario e dal progetto teatrale propone una rilettura critica di un dramma che ha profondamente segnato la storia del lavoro e dell'emigrazione italiana. Il sacrificio dei giovani minatori, narrato anche attraverso le testimonianze delle comunità abruzzesi più colpite, diventa uno spunto essenziale per far riflettere le nuove generazioni sull'importanza della memoria storica. La presentazione del documentario al Ministero degli Affari Esteri evidenzia la portata nazionale di un evento che, attraverso l'arte, mira a trasformare il dolore collettivo in un percorso di consapevolezza civile.

Le diverse iniziative dedicate a Marcinelle contribuiscono a mantenere vivo il ricordo di un'Italia che, pur migrante, si fece portatrice di istanze cruciali per i diritti e la sicurezza, che hanno poi ridefinito il volto dell'Europa del dopoguerra. Sia la rappresentazione teatrale sia la produzione televisiva rivestono un ruolo fondamentale nel rinnovare la consapevolezza pubblica su una ferita storica ancora aperta e sull'importanza di proseguire l'impegno per la tutela dei lavoratori in ogni settore.