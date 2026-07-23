Il film "Ritorno a Buenos Aires", l'ultima opera del regista Marco Bechis, è stato ufficialmente selezionato tra le pellicole italiane in concorso all'83ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Questo prestigioso evento si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. L'annuncio è stato dato dal direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera, confermando la presenza dell'opera nella sezione principale del festival, dove si contenderanno i massimi riconoscimenti.

Un Riconoscimento per il Cinema Italiano

La selezione di "Ritorno a Buenos Aires" all'83ª Mostra di Venezia costituisce un significativo riconoscimento per il cinema italiano.

La Mostra è una delle piattaforme più influenti a livello globale, offrendo una vetrina di inestimabile valore e visibilità a opere e talenti. Ogni anno, l'edizione veneziana accoglie una vasta gamma di produzioni internazionali, fungendo da crocevia culturale e da trampolino di lancio sia per cineasti affermati sia per voci emergenti. Il film di Marco Bechis si inserisce in un contesto di elevata competizione, aspirando ai principali premi che la giuria del festival assegnerà.

Storia e Prestigio della Mostra di Venezia

La Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, organizzata dalla Biennale di Venezia, si tiene al Lido di Venezia. Fondata nel 1932, è tra i festival cinematografici più antichi e prestigiosi al mondo.

Ogni edizione presenta una selezione ufficiale di film in concorso, fuori concorso e in diverse sezioni parallele. Il culmine è l'assegnazione del Leone d'Oro, il massimo riconoscimento per l'eccellenza cinematografica. L'evento si rinnova annualmente, attirando un'attenzione globale da parte di pubblico, stampa specializzata e operatori del settore, consolidando il suo ruolo di faro culturale e punto di riferimento per l'industria cinematografica mondiale.