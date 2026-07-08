Marilyn Manson, icona del rock americano, annuncia il suo ritorno con tre concerti nel luglio 2026. Dopo le esibizioni del 2025 a Milano e Bergamo, l'artista porterà il suo One Assassination Under God tour l'11 luglio in Piazza Ariostea a Ferrara, il 13 luglio alla Fiera del Levante di Bari e il 14 luglio al Rock In Roma, presso la Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il tour segna un nuovo capitolo nella sua carriera, iniziata nel 1989.

La sua musica ha ridefinito l'estetica del rock, fondendo industrial metal e shock rock con influenze di alternative metal, glam ed elettronica.

Album seminali come Portrait of an American Family, Antichrist Superstar e Mechanical Animals hanno creato un linguaggio che unisce l'aggressività industriale alle suggestive atmosfere glam degli anni Settanta, lasciando un'impronta indelebile nel panorama musicale.

L'evoluzione artistica e l'impatto scenico

Negli ultimi anni, Marilyn Manson ha evoluto la sua immagine, passando da provocatore mediatico a osservatore tagliente e disincantato. Questa maturazione si riflette nel suo più recente lavoro, One Assassination Under God - Chapter 1 (2024), accolto come una delle sue prove più lucide e autocritiche. Oltre alla musica, Manson è pittore, performer e attore, con collaborazioni illustri come quelle con David Lynch e partecipazioni a serie TV quali Californication e Sons of Anarchy.

I suoi spettacoli dal vivo sono celebri per il ritmo serrato, alternando momenti di forte impatto visivo a sezioni più introspettive.

Le date italiane e il contesto locale

Le tre date italiane del 2026 si inseriscono nel calendario del One Assassination Under God tour. L'annuncio della tappa di Ferrara, parte del Ferrara Summer Festival, era stato preceduto, nell'aprile precedente, da un dibattito tra il sindaco Alan Fabbri e la Diocesi di Ferrara. La discussione riguardava l'iniziale ipotesi, poi abbandonata, di utilizzare uno spazio del convento delle Suore della carità come backstage. L'evento si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più attesi.