Marina di Ravenna si prepara a trasformarsi nella capitale della black music dal 23 al 26 luglio 2026, ospitando la diciottesima edizione di Spiagge Soul. Il rinomato festival, che quest'anno promette un'esperienza ancora più vibrante, accoglierà sulle sue spiagge e in particolare in Piazza Dora Markus, artisti di calibro nazionale e internazionale. L'evento si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere, consolidando la vocazione internazionale della località romagnola come epicentro della musica soul e delle sue diverse espressioni.

L'accesso gratuito ai concerti rappresenta un punto di forza di Spiagge Soul, rendendo la manifestazione accessibile a un pubblico ampio ed eterogeneo. Gli organizzatori hanno curato una selezione di artisti che sapranno valorizzare la musica dal vivo, proponendo ritmi e sonorità che spaziano dalla soul music tradizionale alle contaminazioni della musica popolare proveniente da ogni angolo del mondo. Questa edizione è stata pensata per essere particolarmente vivace e ricca di proposte di alta qualità, con l'obiettivo di offrire emozioni uniche e coinvolgenti lungo tutta la costa ravennate.

Il Programma e gli Artisti di Spiagge Soul 2026

Il programma di Spiagge Soul 2026 si estenderà dal 23 al 26 luglio, coinvolgendo diverse suggestive location lungo la costa di Ravenna, con un focus centrale su Piazza Dora Markus.

Giunto alla sua diciottesima edizione, il festival si impegna a creare un'esperienza musicale che sappia fondere sapientemente tradizione e innovazione. I concerti gratuiti previsti offriranno esibizioni di alto livello, con la partecipazione di musicisti di fama, garantendo così un'offerta culturale di grande valore per tutti i partecipanti.

Spiagge Soul: Un Evento per il Territorio

Spiagge Soul si è affermato come un appuntamento di spicco nel calendario degli eventi estivi della Romagna. La sua missione è chiara: promuovere la cultura musicale legata al soul e alle sue molteplici sfumature, utilizzando le spiagge di Marina di Ravenna non solo come scenari naturali, ma come veri e propri luoghi di incontro e di espressione artistica.

L'edizione 2026 rafforza ulteriormente l'impegno del festival nella diffusione della musica dal vivo e nel posizionamento di Marina di Ravenna come una destinazione turistica e culturale di prim'ordine, capace di attrarre visitatori grazie alla sua offerta di intrattenimento di qualità.